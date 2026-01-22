El Ibex 35 repunta un 1,2% y rebasa los 17.600 puntos con el inicio de la temporada de resultados

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 1,18%, por lo que ha conquistado la cota psicológica de los 17.600 puntos y se ha situado en los 17.644,5 puntos hacia las 09.00 horas, en una jornada en la que Bankinter ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales con la presentación de sus cuentas correspondientes a 2025.

En concreto, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior.

En el plano internacional, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.

En los primeros compases de la jornada, el Ibex 35 se teñía de 'verde' al completo, registrando los mayores avances Amadeus (+2,77%), Banco Sabadell (-1,96%) y Acciona Energía (+1,91%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con ascensos del 1,2% para París, del 1,15% para Francfort, del 1% para Milán y del 0,7% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,35%, hasta los 65,01 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,2%, hasta los 60,49 dólares.

Noticias relacionadas

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1691 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,268%.