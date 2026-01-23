Los trabajadores de La Cartuja Pickman, "muy ilusionados" con la llegada de Targhetta: "Lo mejor es volver cuanto antes"

La entrada del grupo Targhetta-Luksic en La Cartuja Pickman ha dado una gran alegría a los trabajadores de la fábrica sevillana. José Hurtado, empleado de La Cartuja y secretario de la Federación de Industria de CCOO-A, reconoce que están "muy ilusionados" porque era "la noticia que esperábamos".

"La adjudicación ha ido en los términos que nosotros planteábamos y ahora estamos a la espera de recibir noticias de la nueva sociedad adjudicataria y de que podamos volver a actividad cuanto antes, que es la pretensión nuestra", apunta Hurtado. El ERTE en el que están inmersos finaliza el próximo 31 de enero y, aunque ellos esperaban poder incorporarse antes, todo apunta a que no volverán hasta el 1 de febrero a la actividad por las fechas en las que se ha producido la adjudicación. "Somos conscientes de que es difícil antes del día 1".

Para ellos, la noticia ha supuesto una alegría y entienden que es "un punto de inflexión". "La entrada de una nueva sociedad con un nuevo proyecto donde se habla de innovación y de recuperar el prestigio de la marca, respetando la artesanía del producto" es algo a destacar según Hurtado.

Por esto, explica que "la nueva dirección va a tener el apoyo de los trabajadores y, por supuesto, para nosotros lo más importante es arrancar y volver a la actividad cuanto antes. Y que esas vajillas que siempre han estado ligadas a la historia de Sevilla se sigan manteniendo y Sevilla y Cartuja sigan escribiendo muchos años de historia juntas".

Cabe recordar que este jueves se conoció que la unidad productiva de La Cartuja Pickman ha sido adjudicada, como todo hacía prever, al grupo de Javier Targhetta y las hermanas Luksic. El Juzgado de lo Mercantil 3 ha decidido en el seno del proceso de liquidación de Ultralta que era la mejor oferta para el futuro de la firma, algo en lo que también coincidían los trabajadores y el abogado del concurso de acreedores.

Tras conocerse la noticia de la adjudicación, Javier Targhetta valoró la implicación e ilusión de los empleados de La Cartuja Pickman, que "aportan un conocimiento esencial para revitalizar la empresa y han demostrado una gran motivación por devolver a esta emblemática compañía al lugar que merece". Además, apuntó que habrá nuevas incorporaciones como las de perfiles directivos en áreas estratégicas. "La hoja de ruta incluye la inversión en una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización que potencie el valor de los diseños de La Cartuja Pickman", resaltó Targhetta.

Cabe recordar que el nuevo grupo se hará cargo de la deuda pendiente con la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores.

La operación total ronda los 1,6 millones de euros de inversión, ya que además, la fábrica operará en la misma nave donde lo hacía hasta ahora, propiedad de International Crane. Igualmente, el grupo de Targhetta y Luksic se ha hecho con todas las marcas asociadas a la empresa, entre las que se encuentran La Cartuja de Sevilla y La Cartuja Pickman.