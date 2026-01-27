Crisis ferroviaria
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)
EP
MADRID
Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.
El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.
El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- Peque explica el giro táctico del Sevilla de Almeyda: 'Si no es por un lado, nos dan soluciones por otro
- Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
- 10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía
- El juez archiva la causa contra los tres últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 26 de enero de 2026
- Méndez Núñez, el tranvibús o Plaza Nueva: obras a contrarreloj en el centro de Sevilla para llegar a Semana Santa
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte