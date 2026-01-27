Cox amarra la financiación necesaria para completar la adquisición de Iberdrola México

Cox, utility global de agua y energía, ha asegurado la financiación bancaria prevista por un importe total de 2.650 millones de dólares para la adquisición de Iberdrola México, anunciada el pasado 31 de julio, estructurada como una financiación sindicada con siete entidades financieras de primer nivel: las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA —ambas con una presencia muy relevante en México— y Bank of Nova Scotia, entidad canadiense con una huella significativa en toda la región americana, ha informado en una nota de prensa.

"Este grupo de bancos refuerza el respaldo de la comunidad financiera a Cox y la confianza en la creación de valor asociada a la adquisición de Iberdrola México por parte de Cox", ha indicado la compañía líder de energía y agua que se hizo con las unidades productivas autónomas del Grupo Abengoa en 2023.

Avanza en la culminación de la transacción

El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará mediante capital a contribuir por Cox, junto con financiación proveniente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía en su Capital Markets Day del pasado mes de octubre en Londres. "Con el aseguramiento de esta financiación, Cox confirma su capacidad para ejecutar la adquisición y avanza en la culminación de la transacción conforme al calendario previsto", ha añadido.

Además, la Compañía ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mexicanas para el cierre de la adquisición. Estas autorizaciones se han recibido en un plazo más breve de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar en el calendario previsto para completar la transacción.

“Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, ha afirmado Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, quien ha subrayado que “el grupo de bancos con el que se ha asegurado la financiación demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox y su respaldo a la operación”.

Presencia en mercados estratégicos

La operación permite a Cox aprovechar su conocimiento profundo del mercado mexicano y reforzar su presencia en mercados estratégicos y de alto crecimiento, avanzando en su estrategia de invertir en activos que generen Ebitda recurrente y a largo plazo.

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de 2.600 MW, una cartera de proyectos de generación de 12 GW y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25% de cuota de mercado, más de 20 TWh y más de 500 grandes clientes, lo que refuerza el perfil de Cox como actor relevante en la transición energética de la región.

"Este hito corporativo crea importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano, mediante la integración de sus actividades de agua y energía y el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, junto con un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial", ha señalado la multinacional.

Además, la compañía integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país.