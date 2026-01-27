Descubre los proyectos de ingeniería industrial de Azcatec para aprovechar mejor recursos naturales

“Tenemos una gran carga de trabajo sobre todo porque somos una ingeniería en la que confían mucho nuestros clientes. Funciona el boca-oído y quien nos busca se acaba convirtiendo en un cliente recurrente. Esa relación de confianza nos permite trabajar a gusto para aportar soluciones e innovación”. Testimonio de Aurelio Azaña, fundador y director ejecutivo de Azcatec, empresa sevillana fundada hace 28 años, que en su paulatino crecimiento ha alcanzado la cifra de 95 trabajadores en plantilla y 6 millones de euros en facturación anual.

“Estamos realizando actualmente 150 proyectos para 100 clientes. Lo que tiene más envergadura es el diseño de la ingeniería de 6 megaplantas de producción de fertilizantes fosfatados que estamos haciendo para Marruecos, el país que es el mayor productor de fosfato en el mundo, por delante de China y Rusia”.

Aurelio Azaña nació hace 63 años en Albacete. Reside en Sevilla desde que llegó para estudiar la carrera de ingeniería industrial, era su vocación. Su primer empleo fue en la fábrica de Cerámicas Bellavista. Después dio el salto a la planta de fertilizantes de Abonos Sevilla, que pasó a ser del grupo Fertiberia. Cuando no pudo tener continuidad laboral en dicha compañía, decidió emprender y crear su propia empresa, Azcatec.

Producción de fertilizantes

“Desde el principio nos especializamos en la integración de ingenierías de plantas industriales. Nuestro primer cliente fue la fábrica donde yo trabajaba, y sigue siendo cliente nuestro. Hemos hecho muchas plantas de fertilizantes para numerosos países. Los fertilizantes son una temática que me apasiona. Son fuente de la vida, sin tres componentes fundamentales: nitrógeno, fósforo y potasio, sería imposible generar alimentos para toda la población del planeta. Estamos implicados en proyectos para intentar conseguir que el nitrógeno del fertilizante no provenga de combustibles fósiles como el gas natural”.

El 80% de la actividad de Azcatec está centrada en la ingeniería. El 70% de los encargos son para proyectos a implantar en España, y el 30% restante en el extranjero. “Estamos a un ritmo trepidante y lo realizamos gracias al maravilloso equipo de profesionales que tenemos en la empresa. Y nos está funcionando muy bien el sistema mixto de combinar horas de trabajo en la oficina y otras en remoto mediante teletrabajo”.

Se siente muy orgulloso de que la empresa destine entre el 15 y el 20 por ciento de su presupuesto a investigación y desarrollo para innovación. “Tenemos un centro con 2.000 metros cuadrados donde diseñaños y construimos proyectos piloto para la industria. Ahí hacemos proyectos de I+D+i. Con nuestros propios recursos, a pulmón”.

Técnicos de Azcatec en la planta piloto del proyecto Plastice, que aporta innovación al reciclaje de residuos plásticos. / El Correo

En ocasiones consiguen apoyos a tal fin en convocatorias andaluzas o estatales. Desde su notable experiencia, asegura que “hay que mejorar las estrategias públicas y los procedimientos administrativos. Desde las instituciones se está apoyando más la investigación básica pero menos los proyectos de innovación, que es donde la mayoría de las empresas podemos aportar soluciones que se apliquen directamente en el mercado. Y, por otro lado, padecemos una burocracia que ralentiza y perjudica”.

Extracto anticancerígeno de la hoja del olivo

Uno de los proyectos más interesantes y con resultados acreditados es Go Olé, liderado por Azcatec con la gran empresa aceitera Acesur y la Universidad de Sevilla, y apoyo de la Junta de Andalucía. Han desarrollado una planta piloto para la extracción sostenible de oleuropeína a partir de hojas desechadas de olivar. Es un compuesto de polifenoles que hay en la hoja del olivo, y tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias y antimicrobianas.

Aurelio Azaña explica que “hemos establecido un innovador proceso de extracción mediante disolventes orgánicos naturales que arrastran esos polifenoles. Después, con otro proceso de purificación, conseguimos la síntesis, y de un kilo de hojas se obtienen 10 miligramos del producto. Es un ejemplo de cómo puede crearse economía circular, revalorizando residuos vegetales, y minimizar el uso de productos químicos nocivos en sectores como la cosmética o parafarmacia”.

Otro proyecto relevante que han terminado y exponen en relación al sector del olivar es Go Agrovoltaica, para compaginar la producción de energía fotovoltaica dentro de los tradicionales campos de olivares. Con las instalaciones de paneles solares por encima del arbolado.

“La simbiosis es posible. Hemos visto que en invierno mitiga bastante el estrés hídrico que sufre el árbol. Y también hemos comprobado que es positivo para mejorar la salud del suelo. Además, hemos diseñado un sistema de fijación de las instalaciones que no es agresivo con el terreno”. Para Go Agrovoltaica han contado con la colaboración de Universidad Pablo de Olavide y la empresa Fitocash, y el apoyo de Junta de Andalucía.

El fundador y director ejecutivo de Azcatec, Aurelio Azaña, realizando una actividad formativa en el Centro Tecnológico de Investigación y Fabricación de Plantas Piloto que ha creado dicha empresa, con 2.000 metros cuadrados. / El Correo

Para no destruir tanta fruta y hortaliza

También vinculado al sector agrícola y con criterios de economía circular es el modelo de planta piloto que han creado para aprovechar millones de kilos de frutas y hortalizas que cada año se producen y se tiran porque no tienen la forma o aspecto ideales, o porque en unas fechas determinadas ya no se pueden vender al precio que aporta la rentabilidad deseada. “Hemos diseñado un proceso para deshidratarla y conserva al 90% durarnte 10 años sus propiedades nutricionales y organolépticas, gastando solo un 20% de la energía que se consume en otros procesos”.

El CEO de Azcatec anticipa que “nos están llamando muchas empresas para el diseño de plantas de biometano, es otra actividad con gran potencial en el contexto de los planes de reducción de emisions contaminantes. No solo para producir biometano, sino también para aprovechar el CO2 (dióxido de carbono) que se genera y que las plantas puedan crecer mejor”.

“En ese ámbito, vamos a lanzar un proyecto de innovación que se llama invernadero circular. Con el residuo que se genera en el invernadero, producir biometano que genere energía eléctrica y energía térmica. Ambas las puedes utilizar en el invernadero y para la irrigación con agua. Consigues mayor absorción de nutrientes por la planta, crecen más con menos gasto en fertilizantes. Por lo tanto, menos gasto de recursos naturales”.

Un técnico de Azcatec realiza con un escáner 3D la nube de puntos para la reproducción exacta del interior de una nave industrial, servicio que sirve para la optimización y modelización de plantas industriales. / El Correo

“Hay que aprovechar mejor los recursos naturales. Estos y otros proyectos pueden ser vertebradores para desarrollar nuevos modelos de negocio y otra forma de entender el potencial conjunto de la agricultura y la ingeniería. Muchas empresas tienen en su mano tomar la decisión de invertir en aplicar estos procesos que son fruto de años de trabajo”.

Inversiones que se están perdiendo

Lamenta Aurelio Azaña que “una parte importante de nuestro trabajo como ingenieros es estar desbloqueando proeceos administrativos. Las administraciones públicas lo pueden hacer mucho mejor. Hay proyectos en los que se tardan dos años para obtener la autorización administrativa. Hay políticos que intentan ayudar, pero se ha convertido en un enorme embrollo la cantidad de legislación europea, española y autonómica, muchas veces hay contradicciones, también muchas veces se solapan y con criterios antagonistas entre unas y otras”.

Al respecto, considera especialmente preocupante que “se estén descartando proyectos y anulando planes de inversión por falta de red eléctrica para garantizar el suministro de energía en el emplazamiento necesario, y en tras ocasiones es por falta de infraestructuras para garantizar el suministro de agua. Lo sabemos bien porque uno de nuestros departamentos de negocio intenta captar inversiones para España, y sobre todo para Andalucía”.