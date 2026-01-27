Paco Ávila, inversor: "Andalucía no solo es un lugar donde emprender, sino una tierra desde la que competir"

La comunidad emprendedora andaluza atraviesa uno de sus mejores momentos. Así ha quedado reflejado en la convención Founders Summit 2026 bajo el título de Desde el sur para el mundo, organizada por Founders Andalucía este martes en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. El encuentro ha servido como puesta en común del "dinamismo que vive el ecosistema regional y del creciente protagonismo de startups tecnológicas nacidas en Andalucía en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los contenidos digitales o la educación digital", explican desde Founders Andalucía, organizador de una cita que ha reunido unas 70 firmas que tienen en común la innovación y el emprendimiento.

Paco Ávila, empresario e inversor de Málaga, ha sido uno de los protagonistas de este encuentro con una sólida trayectoria en la creación desarrollo de compañías innovadoras y en el impulso del ecosistema emprendedor andaluz. A lo largo de su carrera ha fundado siete empresas e invertido en más de cincuenta compañías de distintos sectores, entre las que destacan MEDAC y la Universidad Tecnológica del Atlántico Mediterráneo (UTAMED), la primera vinculada al ámbito de la formación profesional y la segunda, una universidad online.

“Andalucía ha estado históricamente infravalorada, pero hoy estamos demostrando que sabemos competir, innovar e internacionalizar compañías al máximo nivel.” Paco ávila — Empresario e inversor

Durante su intervención, Ávila ha defendido que "el talento andaluz ha superado antiguos prejuicios y estereotipos". En un contexto global en el que "la tecnología se ha democratizado gracias a la inteligencia artificial", este empresario ha segurado que la verdadera ventaja competitiva reside ahora en las habilidades humanas.

Inteligencia artificial: una oportunidad estratégica para Andalucía

"La inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los ejes clave del nuevo emprendimiento andaluz", opina Ávila. De hecho, durante el encuentro, destacó que cada vez más startups de la comunidad autonóma están incorporando soluciones basadas en IA para múltiples aplicaciones o tareas que, de otro modo, consumen mucho tiempo o recursos: mejorar procesos, escalar modelos de negocio y competir en mercados internacionales.

En este contexto, Paco Ávila subrayó que la expansión de la inteligencia artificial está igualando el acceso a la tecnología a nivel global, "lo que permite a territorios como Andalucía competir en condiciones similares con otros grandes polos de innovación". Además, expresa que el valor diferencial no reside únicamente en la capacidad técnica, sino en la combinación de la inteligencia artificial con habilidades humanas como la comunicación, la creatividad, la empatía y la narrativa, competencias en las que el talento andaluz presenta una ventaja clara.

Educación y empresas grandes para una Andalucía que retiene talento

"Uno de los grandes retos para Andalucía sigue siendo evitar la fuga de talento joven", traslada este empresario malagueño. "Las empresas grandes pueden pagar mejores salarios, atraer talento y competir mejor. Crear compañías grandes es clave para evitar la fuga de jóvenes”. En este sentido, Ávila enfatiza en "la necesidad de reformar el sistema educativo andaluz para incorporar desde edades tempranas conocimientos financieros y emprendedores", así como de impulsar el crecimiento de compañías con mayor dimensión.

Además defiende que el crecimiento empresarial no solo genera empleo, sino que fortalece la economía regional, aumenta la recaudación y permite construir una sociedad más cohesionada y con mayores oportunidades. Ese "compromiso con la educación" se refleja por parte de este empresario, según defiende, con la creación y dirección de UTAMED.

“Las empresas grandes pueden pagar mejores salarios, atraer talento y competir mejor. Crear compañías grandes es clave para evitar la fuga de jóvenes.” Paco Ávila — Empresario e Innovador

Emprender desde Andalucía con ambición global

La convención de Founders Andalucía dejó un mensaje claro: "Emprender desde Andalucía es hoy una oportunidad real para generar impacto económico y social sin renunciar a la identidad ni a la ambición global", según Ávila. El ecosistema andaluz avanza con paso firme, apoyado en el talento local, la innovación y una comunidad empresarial cada vez más cohesionada. "Los andaluces ya no nos vamos a quedar en los límites Andalucía: vamos a ir hacia el mundo, vamos a competir y vamos a crecer, que es lo que ya estamos haciendo con muchas compañías".

Con iniciativas como Founders Andalucía y el compromiso de empresarios que apuestan por crear y crecer desde esta comunidad, Andalucía consolida un modelo de emprendimiento propio, sin complejos, que mira al futuro con ambición internacional y raíces firmes en su territorio.