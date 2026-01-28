Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal Kristin SevillaAviso rojo en AlmeríaNivel embalses SevillaQué significa alerta naranjaFinal alerta naranja SevillaAlineaciones Betis-FeyenoordSubida sueldo funcionariosVertedero Palmete
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Air Europa añade 24 vuelos hasta el 16 de febrero en la ruta Madrid-Málaga

Iberia y Vueling han establecido un vuelo adicional en su operativa habitual hasta el domingo

Archivo - Avión de Air Europa.

Archivo - Avión de Air Europa. / AIR EUROPA - Archivo

Redacción

Madrid

Air Europa añadirá a su operativa habitual 24 vuelos (de ida y vuelta) en la ruta Madrid-Málaga-Madrid desde el 3 hasta el 16 de febrero, lo que supone 8.640 asientos extra, para favorecer la conectividad tras el cierre de las líneas de alta velocidad por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según fuentes de la aerolínea.

La compañía ya había aumentado su operativa con Andalucía el pasado 20 de enero hasta el 2 de febrero con tres vuelos extra a los cuatro diarios que ya operaba, con lo que esos días (hasta el 2 de febrero) la oferta sube a siete frecuencias diarias y 1.080 plazas más con respecto a su operativa habitual.

También Iberia ha aumentado sus conexiones con Andalucía hasta el lunes 2 de febrero, en concreto un vuelo diario adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga, con objeto de atender la demanda de los pasajeros después del accidente de Adamuz. Asimismo, ha incorporado un vuelo extra de Iberia Express entre Madrid y Sevilla que operará cada día desde este martes hasta el 1 de febrero.

Por su parte, Vueling ha incorporado un vuelo de ida y vuelta desde Barcelona a Málaga y Sevilla entre este miércoles y el domingo. La compañía operó en enero entre Barcelona y Málaga una oferta de 39 frecuencias semanales, con una media de 5 vuelos al dia; y entre Barcelona y Sevilla 49 frecuencias a la semana, con una media de 7 vuelos al día.

Noticias relacionadas

El aumento de la demanda de vuelos por la tragedia de Adamuz se constató horas después cuando el precio de los vuelos que conectan Madrid Málaga se multiplicó debido a que las aerolíneas ofrecen precios de billetes dinámicos, que suben y bajan en función de la demanda y de la cercanía del viaje, entre otras cuestiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
  2. La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
  3. El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
  4. Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
  5. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  6. Los funcionarios de Andalucía serán evaluados: si aprueban cobrarán más, si suspenden se les podrá apartar
  7. 20 horas bajo la lluvia a las puertas de una iglesia por una fecha de boda en 2027: la odisea de casarse en Sevilla
  8. Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor: 250 agentes y diez detenidos

Los viajeros del AVE Sevilla-Madrid tendrán que esperar al menos diez días: el servicio se recuperará a partir del 7 de febrero

Los viajeros del AVE Sevilla-Madrid tendrán que esperar al menos diez días: el servicio se recuperará a partir del 7 de febrero

El viento, la lluvia y la nieve de la borrasca Kristin mantienen a España en alerta

El viento, la lluvia y la nieve de la borrasca Kristin mantienen a España en alerta

Sevilla se repone de una mañana de caos por la borrasca Kristin: con un centenar de caídas de árboles y cortes de tráfico

Sevilla se repone de una mañana de caos por la borrasca Kristin: con un centenar de caídas de árboles y cortes de tráfico

Manuel Pellegrini avisa sobre el final del mercado invernal: "Es un momento de tomar decisiones"

Manuel Pellegrini avisa sobre el final del mercado invernal: "Es un momento de tomar decisiones"

VÍDEO | Caída de árboles y testimonios en la calle San Jacinto en Triana por la borrasca Kristin

VÍDEO | Caída de árboles y testimonios en la calle San Jacinto en Triana por la borrasca Kristin

Los saeteros de Bizcocho y Prida cambian el silencio cofrade por el rugido del Falla: "Este año mi saeta suena en carnaval"

Los saeteros de Bizcocho y Prida cambian el silencio cofrade por el rugido del Falla: "Este año mi saeta suena en carnaval"

VÍDEO | La chirigota del Bizcocho y Prida canta la última cuarteta del popurrí en camerinos

Tracking Pixel Contents