Andrés Tallos, del videojuego a la captación de proyectos: "En Andalucía hay una ola de jóvenes con una ambición adicional"

"Andalucía empieza a desarrollar un efecto multiplicador, las startups llegan a convertirse en promotores de emprendedores en serie". Así lo afirma Andrés Tallos, Managing Director de Endeavor España, en el marco de la convención Founders Summit 2026 bajo el título de Desde el sur para el mundo, organizada por Founders Andalucía este martes en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Endeavor es una organización de liderazgo mundial centrada en seleccionar emprendedores con la ambición de crear una empresa tecnológica transformadora, así como generar un impacto en el desarrollo social y económico en la zona. "La comunidad andaluza presenta importantes polos de innovación en Sevilla o Málaga", afirma Tallos, con especial énfasis en los jóvenes como una nueva "ola de emprendedores" que cada día tratan de superarse y que salen con una "ambición adicional": aspiran a desarrollar sus proyectos de alto impacto.

Entre los objetivos de Endeavor en España, según ha explicado su representante, está que la sociedad, las administraciones públicas o las grandes empresas tomen conciencia de la existencia de las startups de alto crecimiento, para así generar un clima que les conduza al éxito.

La mayoría de las inversiones de Endeavor se producen en empresas de países que están fuera del radar de los grandes fondos de Estados Unidos o China. En España han invertido en Cabify, Clickalia o en la sevillana Universal Diagnostics, un laboratorio con sede en Sevilla que aplica Inteligencia Artificial para mejorar la detección temprana del cáncer.

"Pido a los jóvenes hablar con la gente espacios de coworking"

Como consejo para los jóvenes, Tallos pide que intenten "hablar con gente", aprovechando las organizaciones incubadoras o aceleradoras en el intercambio de ideas con otros profesionales del sector. "Muchos fundadores se centran mucho en la parte interna, desarrollando su producto, su tecnología, en validar su mercado dejando de lado otros espacios de coworking", destaca.

Tallos asume que muchos retos se parecen mucho, independientemente de las características específicas del negocio en concreto, y permite labrar un trato con emprendedores que hayan pasado por ello. "Te puede ahorrar muchos errores y dolores de cabeza", afirma.

Igualmente, Tallos incide que hay muchos ejemplos de grandes referentes basados en Andalucía, que presentan una ambición global que les lleva a convertirse en empresas transformadoras, más allá de los límites de nuestra comunidad. Empresas de sectores diversos de la robótica, los videojuegos o la salud, entre otros.

Andrés Tallos, director de Endeavor España / Álvaro García-Arévalo

Un comienzo empresarial desde la industria del videojuego

Andrés Tallos creó Everguild, una empresa de videojuegos, una industria que está muy en auge en Andalucía. "La estuvimos llevando durante seis años hasta que en la pandemia nos surgió la oportunidad, en pleno confinamiento, de venderla a un agregador de empresas de videojuegos".

Tras ello decidió buscar otras oportunidades, pensó en emprender de nuevo, hasta que conoció a Endeavor. "Me puse a investigar un poco y realmente sentí que, como emprendedor, ojalá yo hubiera sabido entonces que Endeavor existía para crear mi círculo de apoyo". Una red de empresarios con retos similares, que ofrecen un feedback imparcial, útil antes de hacer despegar a la empresa.

Fondo de coinversión

Como forma de buscar una vía de financiación sostenible y escalable, Endeavor creó un fondo de coinversión, es decir, todos los beneficios de este fondo van destinados a financiar las operaciones de Endeavor y a la vez destinan parte de estos fondos a impulsar nuevos proyecto, lo que en este contexto se llama "el ecosistema emprendedor".

Además, Tallos explica que Endeavor opera en base a unas reglas de juego: no buscar una posición mayoritaria de control, sino invertir solo en compañías de emprendedores Endeavor. También como norma, destaca la obligación de ir de la mano de un Lead Investor que sea un fondo institucional reconocido, es decir, aquellas organizaciones que encabezan la ronda de financiación para el impulso de la startup.

Mesa redonda para exminar las tendencias del sector

En el trasncurso de la convención Founders Summit, el director de Endeavors ha participado en una ponencia bajo el título de Panel de Tendencias Globales, junto a Cris Carrascosa, CEO de ATH21; Germán Torrado, fundador del hub VESS; y el consultor político y analista Enrique Cocero. Se trata de una mesa de diálogo para proporcionar contexto, captando así las señales y tendencias del sector tecnológico, logrando así la anticipación de losz emprendedores antes de que se materialicen en vías de negocio.