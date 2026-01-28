Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Adamuz

Transportes anuncia que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse el 7 de febrero

El ministro Óscar Puente ha publicado en sus redes sociales que se empieza a reponer el tramo de Adamuz y calcula que el servicio vuelva en "10 días naturales"

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto del acidente de Adamuz, el pasado lunes.

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto del acidente de Adamuz, el pasado lunes. / EP

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado de que Adif ya cuenta con autorización judicial para iniciar los trabajos de reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía en el tramo afectado por el accidente de Adamuz (Córdoba). Con ese permiso, la nueva previsión pasa por reabrir la circulación en un plazo aproximado de diez días naturales.

“Hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, ha señalado el ministro en la red social X.

Las estimaciones iniciales situaban la reapertura el lunes 2 de febrero, pero el propio Puente ya había advertido de que la falta de autorización judicial impedía comenzar las actuaciones y acabaría retrasando la vuelta a la normalidad.

Así, si se cumplen los plazos, los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en el corredor —Renfe, Iryo y Ouigo— podrían volver a circular en torno al sábado 7 de febrero después de unas tres semanas de interrupción del servicio.

Mientras tanto, Renfe ha mantenido algunas conexiones para desplazamientos considerados esenciales, combinando el trayecto con transporte en autobús en el tramo donde se produjo el accidente.

