La inversión del capital privado en España crece un 1,8% en 2025 hasta los 6.400 millones

La inversión del capital privado en España cerró 2025 con 6.403 millones de euros, lo que supone un avance del 1,8% frente a 2024. La actividad también creció en número de operaciones, con 828 inversiones, un 5,5% más que el año anterior, según las primeras estimaciones de la patronal SpainCap a través de los datos de la plataforma EDC.

Por su parte, la inversión en ‘startup’ terminó el ejercicio con 1.731 millones (un 57% más interanual) y 654 operaciones (un 3% más). Con estos datos, 2025 se convierte en el tercer mejor año histórico para el 'venture capital' en España, solo por detrás de 2021 y 2022, impulsado por el aumento de rondas en el segmento etapa avanzada. "En la parte de venture capital 2025 ha sido un año muy bueno. Se han logrado cifras que superan la inversión de 2019 y 2020 de manera conjunta. Las gestoras internacionales llega con apetito, el sector público también ha empujado. Por su parte, los inversores nacionales siguen con cifras similares a las de 2024", valora Santiago Canalejo, vicepresidente de SpainCap.

La presidenta de SpainCap, Elena Rico, subrayó que estos resultados confirman el papel del capital privado como palanca de impacto económico y social. "Los resultados de 2025 reflejan el papel estratégico del capital privado como motor de impacto económico y social en España. La actividad inversora pone de manifiesto el impacto directo en la economía y el empleo de calidad, la innovación y el crecimiento sostenible de las compañías, al tiempo que refuerza su capacidad para competir en mercados internacionales", explica Rico.

"La política comercial de Estados Unidos supone el tercer impacto en la actividad de las fusiones y adquisiciones en los últimos cinco años. 2026 presenta buenas perspectivas, todos los socios nos trasladan que están muy activos y esperan que sea un buen año en número de operaciones y volumen tras un 2025 marcado por la incertidumbre, aunque ha habido grandes operaciones que han movido la aguja del volumen de inversión. En España, dos tercios de la inversión en capital privado ya pertenece a gestoras internacionales y también debemos destacar el impulso del sector público", añade Rico.

Por perfil inversor, se mantiene el interés de los fondos internacionales, apoyado en su elevada liquidez y en el atractivo del mercado español. En 2025, el capital extranjero aportó 4.082,5 millones, equivalente al 63,8% del total, invertidos en 266 empresas españolas, récord hasta ahora. Las gestoras nacionales privadas, por su parte, contribuyeron con 1.888 millones en 155 operaciones centradas en compañías del país. Tras la nueva regulación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calcula que los inversores minoristas españoles tienen invertidos en capital riesgo un patrimonio de 100.000 euros.

En cuanto al tamaño de las inversiones, 10 operaciones superiores a 100 millones concentraron 2.176,5 millones del volumen total del año. El mercado medio —operaciones con inversión en capital entre 10 y 100 millones— alcanzó 3.011 millones en 114 operaciones, con un crecimiento del 36%.

Por sectores, los mayores volúmenes se dirigieron a industria (22%), tecnológicas (20%) y Otros Servicios (15,6%). Sin embargo, por número de operaciones lideraron las tecnológicas (con 340 inversiones), seguido de salud (92) y biotecnología (84).

Pese a las cifras que presenta el sector, el vicepresidente de SpainCap David Martín indica que "soy bastante cauto con las potenciales salidas a bolsa de las empresas participadas por los fondos de capital privado por el tamaño de las participadas que tenemos en España. En cambio, los vehículos de continuación cada vez más sofistificados y creo que veremos más operaciones este año por ahí".

Cae la captación de fondos

La captación de nuevos fondos por parte de inversores nacionales privados se redujo un 8% hasta los 4.183 millones, el segundo mejor registro histórico, impulsado por el respaldo público a la pyme a través del capital privado.

La desinversión en 2025 alcanzó un volumen estimado de 3.739 millones, un 2% más que en 2024, repartidos en 390 operaciones. Por volumen, los principales mecanismos fueron la venta a un inversor industrial (56,4%), la venta a otro fondo de inversión (20%) y el reconocimiento de minusvalías (6,3%).

