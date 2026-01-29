Comparecencia en el Senado
El ministro Óscar Puente defiende el gasto en Rodalies: "Hemos invertido mucho, pero no es suficiente"
El responsable de Transportes asegura que todos los trenes que circulan por la red catalana los han comprado gobiernos socialistas
Tras casi tres horas y media de explicaciones sobre el fatal choque de Córdoba, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha afrontado este jueves la incómoda comparecencia en el Senado sobre Rodalies, todavía con el servicio a medio gas tras el caos ferroviario desencadenado a raíz del accidente mortal de Gelida.
Primero ha hecho una detallada cronología de lo ocurrido, no solo en la R4 sino en toda la red, desde el martes 20 de enero, para a continuación tratar de acallar las críticas sobre la falta de inversión en las infraestructuras ferroviarias ("De cada dos euros que se invierten en Catalunya, uno es para Rodalies", ha subrayado). Y ha hecho un repaso por partidas de todo lo previsto en el plan de Rodalies 2026-2030, presentado dos días atrás.
Más recursos en mantenimiento
"A la vista está en que invertimos mucho y no es suficiente. También ha quedado patente que el mantenimiento necesita más recursos y una aproximación distinta", ha encajado. Previamente, se había dirigido directamente al PP afeándoles que durante sus gobiernos no modernizaron la flota: "Los trenes que operan las Rodalies siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio siempre por gobiernos socialistas, se lo repito: siempre". Y les ha espetado: "No es una consigna política, no es ideología, es física".
Puente ha instado a los grupos a hacer un "pacto de Estado" para el mantenimiento de las infraestructuras.
Peticiones de dimisión
El senador de Vox, Ángel Gordillo, ha insistido en exigir responsabilidades al ministro: “¿Qué tiene que pasar para que dimita?”. Le ha considerado el “causante” de la tragedia de Adamuz y le ha reprochado que ha comparecido dando datos, “pero sin asumir que los españoles tienen miedo de ir en tren”. Gordillo no ha hecho una sola pregunta ni consideración sobre Rodalies, que era el objeto de la cita en el Senado.
El responsable de Transportes ha dado todas estas explicaciones después de una primera comparecencia sobre el accidente de Adamuz, en el que murieron 45 personas. Solo llegar ha sido recibido por senadores del PP y Vox al grito de "dimisión, dimisión", a lo que les ha respondido con gestos para que se calmaran. La tensión ha sido evidente durante toda la sesión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sevilla y Andalucía afrontan este jueves otra jornada de alertas: avisos naranja y amarillo por fuertes vientos y lluvias
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- Una de las mejores confiterías de Sevilla se esconde en el interior de un chalet: 'Venden las mejores cuñas
- Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos
- La Junta de Andalucía ofrece a sus funcionarios siete millones de euros para adelantar nóminas
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- Más de 45.000 funcionarios de la Junta de Andalucía podrán solicitar en abril la subida salarial por los nuevos complementos
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia