La producción de la Cartuja Pickman volverá en marzo: nueva etapa tras la compra de Targhetta

Rubricado el acuerdo de compra de La Cartuja Pickman. La histórica fábrica sevillana encara una nueva etapa tras formalizarse en la capital hispalense la compra de su unidad productiva y de sus marcas, junto con el alquiler de la nave donde se ubica actualmente la fábrica. La operación sienta las bases para retomar la producción en un plazo estimado de cuatro a seis semanas, según los impulsores del proyecto, por lo que marzo será el mes en el que los tornos vuelvan a funcionar.

De forma paralela, el grupo ha alcanzado un acuerdo laboral para prorrogar el ERTE que afecta a 30 trabajadores durante un máximo de dos meses, el tiempo necesario para reactivar la actividad industrial y organizar el arranque productivo. Cabe recordar que el actual estaba vigente hasta este 31 de enero.

Compra y marco laboral

Para formalizar la operación se ha constituido una nueva sociedad, denominada La Cartuja de Sevilla, con sede social en la capital. El objetivo inmediato es reiniciar las operaciones y comenzar una recuperación paulatina del mercado, combinando continuidad productiva y reorganización interna.

En el plano laboral, los representantes de los trabajadores destacan el clima de motivación ante la perspectiva de estabilidad. La plantilla confía en poner en marcha la maquinaria cuanto antes y acompañar el relanzamiento de una marca con fuerte arraigo histórico.

Javier Targuetta y los representantes sindicales junto a los trabajadores de empresa tras la firma de la prórroga del ERTE. / Cedida

Reactivación y equipo directivo

La reactivación ya está en marcha. Durante la pasada semana comenzaron las labores de puesta a punto de la nave y de las instalaciones, con la vista puesta en abastecer al mercado en cuanto se complete el arranque.

Al mismo tiempo, la nueva compañía ha iniciado la búsqueda y contratación de un equipo directivo que liderará áreas clave como dirección general, recursos humanos y marketing, un paso considerado esencial para ordenar la transición y acelerar el crecimiento.

Plan industrial y crecimiento

De manera inmediata también se abordará el diseño de una nueva implantación industrial, más moderna y racional, que aprovechará en gran medida los equipos actuales pero se trasladará a una nave más adecuada, con mejores condiciones de trabajo y mayor capacidad para incrementar producción y ventas.

Esta primera fase tendrá una duración aproximada de un año. Una vez consolidada, se desplegará un plan de negocio con la ambición de ganar cuota de mercado en España y en el exterior, incorporar nuevas líneas de producción y mantener el sello artesano de la marca, combinándolo con nuevos diseños e innovación para reforzar su prestigio internacional.