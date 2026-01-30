El precio del alquiler en Sevilla está disparado y no sólo en el centro: estos son los barrios donde es más caro vivir

El precio del alquiler ha experimentado una escalada en los últimos años que se ha acentuado en 2025 en todo el país, una subida que también ha afectado a Sevilla capital, pero no solo al centro de la ciudad, son otros los barrios que encabezan el ránking. Las cifras así lo constatan: el último informe del portal Idealista apunta a que, en la capital hispalense, han aumentado un 7% en un año, aunque este incremento va por barrios.

Las subidas más acusadas se han vivido en las zonas de Cerro-Amate y Bami, con aumentos del 12,3% y el 10,8%, respectivamente. Por contra, la subida se modera más en San Pablo (1,4%) y el centro de la ciudad (2,7%), respecto a diciembre de 2024.

Las zonas con los precios más caros

En cuanto a los precios por metro cuadrado, tal y como indica este portal, las zonas de Sevilla donde se encontraba más elevado a cierre de 2025, son Triana (14€/m2), centro (13,9€/m2) y Los Remedios (13,6€/m2). Por su parte, el distrito Macarena de la capital alcanzó su máximo histórico en el pasado mes de diciembre de 2025 con un precio de 11,8€ por metro cuadrado. Precisamente esta es la zona por la que discurrirá el tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, que está viendo incrementar los precios de venta en los últimos meses de manera destacada.

La tendencia ascendente se modera

La tendencia al alza del precio del alquiler se ha moderado, no obstante, en su tasa intermensual. En diciembre de 2025 en Sevilla apenas ha aumentado un 0,4% respecto al mes anterior, según los datos Idealista. Bellavista y Santa Justa encabezan las zonas donde más han subido los precios del alquiler respecto a noviembre, mientras se modera en Sevilla Este y San Pablo.

Bellavista-Jardines de Hércules supone la zona de la capital donde más ha subido en un mes, hasta un 3,1% más respecto a noviembre de 2025, con un precio de 10,2€/m2. Le sigue de cerca Santa Justa-Miraflores-Cruz Roja con un incremento del 2,9% y un valor por metro cuadrado de 11,8 euros.

Entre las zonas donde más ha bajado el precio del alquiler en comparación con el mes de noviembre, sobresale Sevilla Este con un 2,9% menos y un precio de 10,9€/m2, seguido del distrito San Pablo con un 2% menos y un valor de 11,4€/m2.

En cuanto a la variación trimestral de los precios del alquiler, se sitúa en cabeza la Macarena (+3,7%), seguido de Triana, donde es un 2,5% mayor. Sin embargo, las zonas de la capital hispalense donde más bajaron en el último trimestre del año fueron San Pablo (-9,1%) y la zona del Prado de San Sebastián-Felipe II-Bueno Monrreal (-2,7%).