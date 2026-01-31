Acesur, el gigante sevillano que vende sus aceites en más de 120 países y forma parte del 'club' de los 1.000 millones

A sus 90 años de edad, Juan Ramón Guillén sigue yendo casi a diario a dar una vuelta a la planta Acesur en Dos Hermanas para seguir el devenir de una empresa que lleva su impronta. Su legado permanece en esta compañía familiar de referencia mundial en el sector del aceite de oliva, una firma que forma parte del selecto 'club' de las que superan los 1.000 millones de volumen de negocio en la provincia -facturó más de 1.300 millones en el último ejercicio y acumula un crecimiento estable en los últimos ocho años-.

Con 800 empleados directos, 3.000 indirectos y el 65% del negocio de aceites envasados en el exterior -su andadura internacional comenzó hace más de cuatro décadas-, ahora es su hijo Gonzalo el que lleva las riendas. Es él quien recuerda que la empresa se remonta al siglo XIX, concretamente a 1840, con Aceites y Jabones Luca de Tena. "Tiene más de 180 años ya de historia, aunque es cuando en los años 60 mi padre se independizó de la familia y surge el nacimiento y crecimiento de Acesur actual", rememora..

Expansión internacional

Gracias a esa apuesta por otros mercados, la compañía cuenta con diez plantas industriales en España (en Andalucía y Castilla-La Mancha), EEUU y Oriente Medio. Asimismo, dispone de plataformas logísticas y oficinas en una decena de países.

Además, entre sus objetivos más inmediatos está continuar con su expansión internacional y su consolidación en mercados estratégicos, apoyándose en una capacidad industrial propia fuera de España. "Un ejemplo es nuestra planta de envasado de Suffolk (Virginia, Estados Unidos) con la que estamos optimizando la logística y hemos reforzado la competitividad en mercados clave", señalan desde la empresa.

En total, Acesur comercializa unos 170 millones de aceites envasados de aceites envasados en más de 120 países fundamentalmente bajo sus propias marcas: Coosur, La Española, Guillén, Coosol, Hacienda Guzmán o Villablanca. "Desde hace más de 40 años se ha dado mucha importancia a la parte internacional porque claramente vemos que, cuanto más mercados abres, cuantos más clientes a nivel mundial tienes, mucho más diversificas tu riesgo y la capacidad de generar valor y crear presencia internacional", asegura Gonzalo Guillén.

En este sentido, apunta a que el objetivo de Acesur es potenciar las marcas de la compañía, fundamentalmente La Española y Coosur, como imagen del aceite español. "España al final es el líder mundial del aceite de oliva y queremos que las marcas nacionales sean líderes mundiales del aceite de oliva de todas partes", subraya.

Además, añade, esta estrategia "da mucho más valor a la producción, genera más recurrencia en los pedidos, más lealtad a nuestros productos, tanto aquí en España como en el exterior, y, por ello, vamos a seguir trabajando en ese sentido".

Gestión de fincas de olivar

Otro de los retos de la empresa sevillana, dentro de su plan estratégico 2026-2028, es el referido a la integración vertical, a través del Proyecto Origen, con el cual Acesur intenta que una gran parte de sus necesidades de aceite de oliva provengan de las propias almazaras que gestiona.

"En este plan origen también hay una pata, que es la gestión de fincas, no solamente en propiedad, que también estamos creciendo, sino también fincas que empezamos a gestionar para terceros, o que arrendamos a largo plazo", explica.

De hecho, en poco más de una década, Acesur ha pasado de ser fundamentalmente, una empresa envasadora y comercializadora a controlar toda la cadena de valor, desde el olivar, pasando por almazaras, embotelladoras y plataformas logísticas en 10 países, hasta el consumidor final.

Transformación digital y sostenibilidad

A la integración vertical y la internacionalización, se suman otros dos ejes prioritarios en la hoja de ruta de Acesur para ser un modelo industrial sólido: la transformación digital y la sostenibilidad.

Así, la digitalización integral de los procesos y la incorporación de inteligencia artificial permiten a Acesur operar de forma más eficiente y precisa. Además, refuerza la capacidad del grupo para anticiparse a los cambios, mejorar la productividad y ganar competitividad en un entorno cada vez más complejo.

En cuanto a la sostenibilidad, en los últimos tres años, la compañía ha logrado reducir su huella de carbono en un 67%, gracias a una apuesta decidida por las energías renovables. En esta línea, Acesur está desarrollando dos proyectos muy innovadores cuya implantación se iniciará este 2026: una planta agrivoltaica, que combina el cultivo del olivar con la generación de energía solar, y la ThermalBox, un innovador sistema de almacenamiento térmico y generación de vapor, que permitirá sustituir el consumo de combustibles fósiles por energía eléctrica renovable o de la red, reforzando así un modelo industrial más eficiente y sostenible.

Datos de Acesur Nombre de la compañía: Acesur Dirección: Carretera Madrid-Cádiz, km 550,6, 41703 Dos Hermanas, Sevilla Nº de trabajadores en plantilla: 800 Facturación 2025: Superior a los 1.000 millones de euros Desde cuándo está presente en Sevilla: El origen de su planta está en 1840 con la fundación de Aceites y Jabones Luca de Tena. La adquisición de esta por la familia Guillén se produce en 1975

Distribución del negocio

La actividad comercial de Acesur se articula principalmente a través de la gran distribución tanto a nivel nacional como internacional, donde la compañía opera con marcas propias del distribuidor y con marcas del grupo, lo que le permite una amplia presencia en los lineales de las principales cadenas de supermercados e hipermercados.

Además, tiene una "sólida posición" entre distribuidores y mayoristas especializados que abastecen a comercios independientes y tiendas tradicionales. En menor medida, el grupo también está presente en el canal horeca y profesional.

Sevilla es industria

Acesur forma parte de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

"Para Acesur es fundamental un proyecto como Sevilla es Industria, porque nuestra empresa viene invirtiendo muchísimo, durante muchos años, en fábricas y en industria aquí en la provincia de Sevilla, donde tenemos tres plantas, incluida una almazara muy potente, y nuestra planta en Dos Hermanas, donde hacemos el envasado de la mayor parte de los productos que van dirigidos al mercado internacional", señala Guillén.

Además, abunda, "la industria es lo que realmente genera valor, empleo recurrente, de calidad y mucho más especializado".