Cuando los beneficios se convierten en una estrategia de ‘engagement’

En un mercado laboral tensionado, marcado por nuevas prioridades vitales y una relación distinta con el trabajo, el verdadero diferencial está en cómo las organizaciones cuidan, acompañan y conectan con las personas que las forman. En ese terreno, los beneficios sociales y la retribución flexible han pasado de ser un extra a ocupar un lugar central en la estrategia empresarial.

Edenred es uno de los actores que mejor representa esta evolución. Con una trayectoria de casi cinco décadas en España, la compañía se ha consolidado como una plataforma digital multisolución especializada en beneficios sociales y employee engagement, acompañando a las empresas en la construcción de propuestas de valor más competitivas, flexibles y alineadas con las expectativas reales del talento.

Soluciones pioneras a un ecosistema de valor

La historia de Edenred está estrechamente ligada a un hito que marcó un antes y un después en la forma de entender la compensación: la creación de Ticket Restaurant® en Francia, en 1962. Aquella iniciativa introdujo una nueva manera de apoyar la manutención diaria de los profesionales, combinando ventajas fiscales, simplicidad de uso y un impacto directo en el poder adquisitivo.

Décadas más tarde, ese espíritu pionero sigue presente. Ticket Restaurant®, hoy completamente digitalizado y adaptado a los nuevos hábitos de consumo y a criterios de sostenibilidad, continúa siendo uno de los beneficios más valorados por los profesionales. Pero Edenred ha ido mucho más allá. Su propuesta ha crecido hasta conformar un ecosistema que integra soluciones de alimentación, movilidad, conciliación, incentivos y bienestar, creando conexiones de valor entre empresas, equipos y una amplia red de partners.

El ‘engagement’, más allá del salario

En el centro de esta evolución está una idea clara: el compromiso no se compra, se construye. El employee engagement se ha convertido en un factor decisivo para aquellas organizaciones que aspiran a ser sostenibles y atractivas a largo plazo. Y ese compromiso se alimenta de soluciones que impactan de forma tangible en el día a día de las personas.

Beneficios como Edenred Movilidad, orientado a facilitar los desplazamientos al trabajo de forma más eficiente y sostenible, o Edenred Guardería, que apoya la conciliación en una etapa vital clave, responden a necesidades concretas que influyen directamente en la calidad de vida. Esta aproximación permite a las empresas diseñar políticas de compensación más humanas y personalizadas, adaptadas a distintos perfiles, momentos vitales y modelos de trabajo.

Edenred Flex, el eje del modelo 360º

Si hay una solución que sintetiza esta visión, es Edenred Flex. Concebida como una plataforma digital de gestión de la retribución flexible, actúa como el corazón del modelo 360º de Edenred. Desde un único entorno, las compañías pueden configurar, administrar y comunicar sus planes de beneficios de forma ágil y segura, mientras que los profesionales gestionan sus opciones con autonomía y sencillez.

Esta centralización no solo simplifica la operativa, sino que convierte la retribución flexible en una herramienta estratégica para las áreas de People, Finanzas y Dirección. No es casual que alrededor del 75 % de las soluciones de Edenred estén directamente vinculadas a este ámbito: la compañía ha construido su liderazgo sobre un profundo conocimiento normativo, fiscal y tecnológico que le permite acompañar a las empresas con solvencia y visión de largo plazo.

Más allá del salario / Edenred

El seguro de salud, una evolución coherente

La incorporación del seguro médico a Edenred Flex representa un paso natural en esta trayectoria. Desarrollado en colaboración con iSalud, expertos en seguros médicos, este nuevo servicio amplía el alcance de la plataforma y refuerza su enfoque en el bienestar integral del talento.

A través de Edenred Flex, las empresas pueden ofrecer a sus equipos la posibilidad de contratar y gestionar su seguro de salud —así como el de sus familiares— desde la misma plataforma que el resto de beneficios. Las distintas modalidades disponibles, como cuadro médico, reembolso o productos ambulatorios, permiten adaptar la cobertura a necesidades diversas, manteniendo siempre una gestión centralizada y sencilla.

Más allá de la operativa, el atractivo del seguro médico dentro de la retribución flexible está en su impacto económico. La exención del IRPF de hasta 500 euros por persona y año, aplicable también a cónyuge e hijos, mejora el poder adquisitivo sin incrementar el coste salarial para la empresa, reforzando el valor percibido del beneficio.

Lo que dice el talento

Los datos confirman que esta apuesta responde a una demanda real. El Estudio sobre Bienestar y Salud Laboral en España 2025 elaborado por Edenred revela que el bienestar gana peso entre los profesionales: un 25,7 % ya lo considera un factor clave. Entre los beneficios de retribución flexible más valorados destacan el seguro médico (30,1 %), Ticket Restaurant (20,5 %) y las ayudas a la movilidad (20 %).

Sin embargo, el estudio también señala una brecha significativa: solo el 43 % del talento en España tiene acceso a planes de retribución flexible. Un dato que subraya el margen de crecimiento existente y la necesidad de plataformas capaces de facilitar su implantación y gestión de forma eficiente.

Una propuesta alineada con el futuro del trabajo

Con oficinas en Madrid y Barcelona y un equipo de más de 130 personas en España, Edenred ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Su modelo no se basa en la suma de productos, sino en una visión integrada en la que tecnología, datos y experiencia de usuario se combinan para dar respuesta a los retos actuales del mercado laboral.

Edenred Flex actúa así como un hub desde el que las empresas pueden desarrollar estrategias de beneficios y engagement más sólidas, adaptables y centradas en las personas. Una propuesta que conecta pasado, presente y futuro, y que consolida a Edenred como uno de los actores clave en la transformación de la compensación y el bienestar en las organizaciones.