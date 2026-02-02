Empresas
Elon Musk fusiona la aeroespacial SpaceX con la 'startup' xAI
EFE
Nueva York
El magnate multimillonario Elon Musk anunció este lunes que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de inteligencia artificial (IA) xAI.
"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión", apuntó Musk en un comunicado.
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
- Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 31 de enero de 2026
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- El nuevo capataz de La Macarena pierde la confianza en media cuadrilla: la intrahistoria de la última polémica en torno a los costaleros