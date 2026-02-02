Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentan un 3% en 2025 y marcan un nuevo récord

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones.

El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,9% en 2025, mientras que las efectuadas en campings subieron un 1,4% y las realizadas en alojamientos de turismo rural se incrementaron un 1,2%. Por el contrario, las pernoctaciones en albergues descendieron un 9,6% el año pasado.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) registró en 2025 un aumento medio del 3,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) subió un 4,9% y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) presentó un incremento medio del 8,8%.

En el último mes de 2025, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 7,2 millones, con un aumento del 4,4% respecto a diciembre de 2024.

Las pernoctaciones de residentes descendieron un 2,3% interanual el pasado mes de diciembre, mientras que las de no residentes aumentaron un 8,3%. La estancia media en diciembre de 2025 fue de 4,3 pernoctaciones por viajero.