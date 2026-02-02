El precio medio de dormir en un hotel en España alcanzó en 2025 su máximo histórico: 166 euros

Dormir en un hotel en España es cada año que pasa más caro. El precio medio que se pagó por una noche en una habitación de hotel alcanzó los 166,1 euros en 2025, un 4,8% más que un año antes, según el barómetro anual que elaboran la firma inmobiliaria Cushman & Wakefield y el proveedor de datos STR, en el que recogen cifras de 1.425 hoteles y 184.000 habitaciones. Es el precio más alto desde que comenzó la serie en 2017, cuando el coste medio por noche de hotel era de 113,80 euros, un 45,9% menos.

El crecimiento de la noche de hotel en España está "muy por encima del de Europa (1,2%) y también del sur del continente (3,5%)", según Elvira Arjona, Account Manager Spain de STR. Y todo hace indicar que la tendencia se mantendrá durante este año 2026, según el socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Bruno Hallé, que atribuye a la resistencia de la demanda turística y a la inflación.

"Nuestra previsión es que en 2026 pueda seguir evolucionando al alza, ya que Madrid y Barcelona siguen estando por debajo si la comparamos con destinos como Londres o París”, advierte Hallé, en línea con las declaraciones recientes del consejero delegado del grupo Barceló, en las que anticipaba un nuevo incremento de los precios este año.

Este crecimiento en el coste para los clientes se refleja también en la cuenta de resultados de las empresas, a partir del ingreso por habitación disponible (RevPAR, por sus siglas en inglés), que es el principal indicador de rentabilidad de las compañías hoteleras. En 2025, alcanzó los 125,4 euros, un 5,5% más que en 2024. En 2017, este indicador se situaba en 84,29 euros.

Pero no todos los mercados cotizan por igual. Marbella, Baleares, Barcelona, Madrid y Canarias, en este orden, registraron precios por encima de la media nacional. Marbella marcó el precio más caro de todos (365,7 euros), con el mayor incremento del año, un alza del 11% respecto a 2024. Y Zaragoza fue el tercer destino que más creció, un 8,8% más que el año anterior, con un precio medio de 81,5 euros, lo que lo sitúa todavía entre las ciudades más baratas, junto a Benidorm (104,5 euros) y Córdoba (105,7 euros).

Brecha entre Madrid y Barcelona, en mínimos

Barcelona fue el tercer destino más caro para dormir en un hotel, con un coste de 186,4 euros por noche, pero fue el único de todos los analizados que experimentó un retroceso de los precios, del 0,8% respecto al año anterior. Esto intensifica todavía más el acercamiento de Madrid a la ciudad catalana.

La capital española lleva desde la pandemia inmersa en un ascenso meteórico de su demanda turística, impulsada por aperturas hoteleras de lujo, como el hotel Fours Seasons o la reforma del hotel Ritz. El año pasado los precios hoteleros crecieron un 5,3%, hasta situarse en 178,4 euros. Esto supone que la brecha de precios entre Madrid y Barcelona es de ocho euros, muy lejos, por tanto, de los casi 30 de hace ocho años (en 2017 una noche de hotel en Madrid costaba 109,15 euros y en Barcelona, 137,84 euros).

Ocupación en máximos

En este contexto, la ocupación hotelera se mantiene en el 75,5%, un 0,7% más que en 2024, lo que se traduce en una "estabilidad positiva en la franja alta histórica del indicador". La ocupación más alta en el conjunto del año se ha dado en Málaga, con un 82,4%, seguida de Canarias con un 81,5%. "La mejor noticia de 2025 es que con una ocupación estable en la franja de máximos históricos se ha conseguido seguir incrementando el precio medio y los ingresos. Es una dinámica que esperamos pueda mantenerse en 2026, con una demanda interna sólida y si los principales mercados internacionales siguen con el interés actual en nuestro país”, ha afirmado Albert Grau, socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España.