En clase turista
Iberia limita a 99 euros el precio de los billetes de avión entre Madrid y Barcelona por la crisis del AVE
La aerolínea mantiene sin cambios las tarifas de clase business y puente aéreo
Iberia ha establecido una limitación de precios de los billetes de avión entre Madrid y Barcelona tras la crisis del AVE. El máximo por trayecto no podrá superar los 99 euros en clase turista desde este momento y hasta el 19 de febrero, según ha explicado la compañía.
La aerolínea mantiene sin cambios el resto de tarifas, tanto la business como aquellas relativas al puente aéreo (flexible y confort) que están diseñadas para viajeros frecuentes que "requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos", según justifica la empresa.
La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona, cubriendo todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.
La aerolínea impuso ese precio máximo a los billetes de los vuelos entre Madrid y Andalucía desde el pasado 20 de enero hasta el próximo 15 de febrero, después de que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) disparase el precio de los vuelos a las principales ciudades andaluzas, como Málaga o Sevilla.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzó este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria, según explicó en declaraciones a Televisión Española.
La propuesta de Bustinduy, que necesita todavía el "ok" de los ministerios de Economía y Presidencia establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar “que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
- Aviso amarillo por viento y lluvia este lunes en Sevilla, en directo | Cierran parques e instalaciones al aire libre
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 2 de febrero de 2026
- Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Incendio en Triana con un herido grave y varios desalojos: arde un antiguo corral de viviendas en la calle Pagés del Corro