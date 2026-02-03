Ouigo se desmarca de Iryo y Renfe y mantiene los reembolsos por los retrasos pese a las limitaciones de velocidad

Ouigo España, la operadora ferroviaria de bajo coste francés, ha confirmado a EL PERIÓDICO que mantendrá su política de compensación a los viajeros pese a los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad impuestas por el gestor ferroviario, Adif, en los últimos días. La posición de la operadora francesa llega días después de que Iryo y Renfe comunicaran que dejarán de indemnizar a los usuarios afectados por los retrasos en las líneas de Alta Velocidad en las rutas de Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia la semana pasada, por lo que señalan a "causas ajenas" a su operativa.

"Ouigo mantiene su política de compensación actual, no varía con estas limitaciones temporales de velocidad (LTV)", han explicado fuentes de la compañía a este periódico. Las políticas de Ouigo establecen indemnizaciones a partir de retrasos de 30 minutos a través de vales de viaje y no es hasta que los retrasos superan los 60 minutos que se reembolsa el importe del billete. No obstante, según los términos y condiciones de Ouigo, estas indemnizaciones no se aplican de forma automática, sino que el viajero tiene que presentar una reclamación a través de los canales establecidos por el grupo ferroviario dentro de los plazos indicados.

Renfe e Iryo frenan las indemnizaciones por las limitaciones

En contraste, Renfe e Iryo han confirmado a este medio que sus políticas habituales no se aplicarán en este caso, ya que sostienen que las incidencias responden a decisiones del gestor de la red ferroviaria, y que, por tanto, quedan fuera de sus condiciones comerciales. Iryo ha sido la primera operadora en mover ficha sobre su política de compensaciones al informar a sus viajeros que "los billetes adquiridos con posterioridad a la publicación del presente mensaje no se podrán considerar aplicables a las políticas habituales de compensaciones por retraso" con respecto a las rutas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia.

Renfe, la operadora estatal, colgó un anuncio parecido en su página desde el pasado viernes, donde detalló que suspendía las reclamaciones de forma temporal. "Algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe", explica. "Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", concluye.

No obstante, la normativa europea establece que las operadoras deberán indemnizar a sus pasajeros en casos de no cumplir con sus "compromisos de puntualidad" que establece la Unión Europea, según ha denunciado la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA-Consumidores en Acción).

Adif ha aplicado límites a las velocidades máximas desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) hace dos semanas, sobre todo con respecto a la línea de Madrid-Barcelona, con limitaciones que hasta 80 kílometros por hora a diferencia de la máxima habitual de 300 kilómetros por hora. Por otro lado, la línea de Alta Velocidad que conecta la capital con Andalucía se ha mantenido suspendido desde el siniestro, y se anticipa que se pueda reabrir la circulación a partir del 7 de febrero.

Ouigo es participada en su totalidad por la compañía ferroviaria estatal francesa, SNCF (Société nationale des chemins de fer français, en francés), que opera tanto la infraestructura del país, tanto como las operadoras del país, bajo dos paraguas distintas. La compañía francesa opera en España desde 2021, tres años después de que el Gobierno abrió la puerta a nuevos operadores ferroviarios en el país.