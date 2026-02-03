Sube el paro en enero en Andalucía, pero marca el dato más bajo desde 2008

El paro registrado subió en enero en Andalucía en 8.046 personas (+1,38%), hasta alcanzar los 591.103 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. A pesar del aumento, se trata de la cifra más baja en un mes de enero desde 2008 en la comunidad.

Este leve repunte es habitual en este mes, pero en esta ocasión ha sido la menor subida desde 2018, en una tendencia que sigue mejorando en el marco histórico de los datos de desempleo.

Evolución histórica del paro en enero

Desde 1996, el paro ha subido en enero en 25 de los 29 años analizados en Andalucía. Solo en cuatro ocasiones ha bajado. El dato de este 2026 se sitúa, por tanto, entre los eneros más moderados en cuanto a aumento del paro se refiere.

En los últimos doce meses, el número de personas desempleadas en la comunidad ha descendido en 55.659, lo que supone un 8,6% menos que hace un año.

Datos a nivel nacional

En el conjunto de España, el paro también subió, con 30.392 nuevos desempleados en enero (+1,2%), principalmente por la finalización de la campaña navideña en el sector servicios. El total nacional se sitúa en 2.439.062 personas, el dato más bajo en un enero desde 2008.

El incremento ha sido menor que en los últimos tres años: en enero de 2025 el paro subió en 38.725 personas; en 2024, en más de 60.000; y en 2023, superó los 70.000. En cambio, el de enero de 2026 es peor que el de 2022, cuando se registraron 17.173 parados más.

El paro desestacionalizado baja

Si se eliminan los efectos estacionales, el paro bajó en enero en 25.402 personas. En términos interanuales, 160.381 personas han salido del desempleo en el último año, lo que supone una caída del 6,2%, con descensos tanto en mujeres (-6%) como en hombres (-6,4%).