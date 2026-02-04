El Ibex 35 abre a la baja lastrado por el Santander, que cae un 4% tras la operación de compra de Webster en EEUU

El Ibex 35 ha iniciado su sesión este martes con un traspiés y acumula caídas del 0,60% en los primeros compases de la sesión aunque se aferra a los 18.000 puntos, tras el castigo de los inversores al Banco Santander esta mañana. La temporada de resultados en la Bolsa de Madrid ha arrancado con castigos para varias firmas, entre ellas, los títulos en pleno ojo de huracán del castigo inversor son los del Banco Santander, después de que anunciará la adquisición del banco estadounidense, Webster Bank, por 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros), antes de anunciar un beneficio récord, de 14.101 millones de euros.

La entidad también ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un nuevo programa de recompra de acciones por un importe de 5.030 millones de euros, con duración hasta el 21 de julio de 2026.

La banca bajo presión

Aunque la entidad cantábrica que preside Ana Botín reveló tanto la operación como sus resultados al cierre de los parqués europeos, la noticia llegó en medio de la sesión de Wall Street. Las acciones del Santander en la Bolsa de Nueva York, donde también cotiza, cerraron con caídas del 6,36% al cierre.

Entre otras firmas que presentaron resultados, destaca Unicaja, cuyas acciones cerraron con una caída de casi el 5% pese haber cerrado con un beneficio récord. La banca seguirá bajo presión en los próximos días mientras el mercado queda a la espera del balance del BBVA, que presentará sus resultados de 2025 este jueves.

Entre otras dudas, los mercados europeos estarán pendientes de la decisión que tomará el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort este jueves, y quedará pendiente la evolución de los tipos.

En el primer tramo de la sesión, las compañías más castigadas por las ventas fueron el Banco Santander (-3,51%), Indra (-2,60%), ArcelorMittal (-1,52%) y Acerinox (-1,01%). Del lado contrario, las que más ascienden son Cellnex (+2,44%), Telefónica (+1,85%) y CaixaBank (+1,18%).

Europa amanece en verde y EEUU cierra en rojo

El resto de las Bolsas europeas han arrancado la jornada con signo mixto. La Bolsa de Fráncfort, por su parte, anota una revalorización del 0,43% en los primeros compases de la sesión, mientras París asciende un 0,65%, Milán, un 0,64% y Londres, un 0,52%. Wall Street, por su parte, volvió a cerrar otra sesión en rojo, con caídas registradas en todos los índices de S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones.

Los mercados petroleros han puesto fin a las caídas este miércoles. El barril del Brent, la referencia europea, sube un 0,24% hasta los 67,49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, subía un 0,43% hasta los 63,48 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar es del 1,1838 billetes verdes. El interés exigido al bono español descendía hasta el 3,23%.

