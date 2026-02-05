Crisis ferroviaria
Adif aumenta en 25 minutos el trayecto Madrid-Barcelona en Renfe, Iryo y Ouigo hasta diciembre
También ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes para desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura
EFE
Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria.
Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.
Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
- Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?