El Sabadell nombra a Marc Armengol consejero delegado en sustitución de César González-Bueno

Cambio inesperado y de calado en el Sabadell. El consejo de administración del banco ha decidido nombrar consejero delegado a Marc Armengol, actual primer ejecutivo de su filial britanica TSB, en sustitución de César González-Bueno. El primer ejecutivo desde principios de 2021, que tuvo un papel clave en que no llegase a buen puerto la oferta de compra (opa) del BBVA sobre la entidad, "deja sus funciones en el banco, dado que, de común acuerdo, han decidido que es el momento óptimo para efectuar el relevo", según ha asegurado el grupo presidido por Josep Oliu. Armengol le sustituirá previsiblemente a partir de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibida la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

El nombramiento supone una doble sorpresa porque en el banco siempre se había considerado que el heredero natural del anterior consejero delegado, Jaume Guardiola, era Carlos Ventura, pero que Oliu se tuvo que decantar por traer un directivo de fuera como González-Bueno ante la delicada situación en bolsa que atravesaba el banco a finales de 2020. Quizás ese contexto ayuda a explicar que el banco haya decidido también elevar a Ventura a la condición de miembro del consejo de administración con la categoría de ejecutivo, así como nombrarle director general de negocios de España, lo que implica que añade la banca de particulares a sus actuales responsabilidades sobre las áreas de empresas, red y banca privada.

Oliu ha querido tener un gesto con el directivo al que cedió todos sus poderes ejecutivos a finales de 2020 para reflotar la entidad en un momento complicado, en el que estaba penalizada en bolsa por el covid y por la rupurta de las negociaciones para una fusión amistosa con el BBVA. Así, ha destacado "los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización, y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 veces el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del IBEX en el periodo y la más alta también entre los bancos europeo".

"El consejo de administración decidió incorporar a González-Bueno por su demostrada capacidad de liderazgo, innovación y transformación”, ha afirmado Oliu, quien ha destacado que "ha superado de lejos nuestras expectativas y las del mercado, tanto por la profundidad de la transformación abordada como por el ritmo impuesto". "Ha sido un consejero delegado excepcional, con una habilidad para la ejecución fuera de lo común. Además, siempre ha puesto los intereses del banco por delante de los suyos propios", ha concluido el presidente.

En una nota distribuida por el banco, el todavía consejero delegado también se ha declarado satisfecho: "Estoy enormemente agradecido por el privilegio de haber podido participar en estos cinco años, que han sido excepcionales. El equipo es excelente, está cohesionado y tiene unas perspectivas positivas y claras para los próximos años. Cerramos un ciclo apasionante y exitoso, y es en este contexto en el que debemos plantar las semillas del futuro, aprovechando las extraordinarias oportunidades de transformación que brinda un nuevo salto en la tecnología".

Carrera en el Sabadell

Oliu, asimismo, ha destacado que Armengol "conoce Banco Sabadell y todas sus fortalezas y puntos de mejora a la perfección porque en los últimos casi 25 años ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el Grupo, tanto en España como en el extranjero. Tiene una demostrada capacidad de liderazgo y de gestión, y una amplia experiencia tecnológica, que nos va a ser muy útil en esta era de disrupción en la que estamos inmersos".

También le ha puesto deberes: "Tendrá grandes retos por delante: continuar con los fuertes ritmos de generación de capital del banco, que permiten ofrecer una atractiva rentabilidad por dividendo a los accionistas; mantener y mejorar las dinámicas comerciales, y abordar una nueva etapa de transformación en un contexto de disrupción tecnológica".

Armengol se incorporó al Sabadell en 2002. En su primera etapa en el negocio de España, tuvo distintos cargos en las áreas de operaciones, tecnología y organización, y tuvo un papel relevanes en las integraciones de las distintas entidades fusionadas hasta 2014. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde lideró la compraventa e integración de entidades en el mercado americano, así como la puesta en marcha de la filial bancaria en México.

En 2018, se trasladó al Reino Unido como miembro del comité de dirección y responsable de estrategia de TSB. En 2021, fue nombrado Chief Operating Officer de Banco Sabadell, cargo que compaginó con el de miembro del Consejo de TSB. En noviembre de 2024, fue nombrado consejero delegado de TSB, donde lideró la transformación de la entidad y su venta al Santander.