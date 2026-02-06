ArcelorMittal retoma proyectos de descarbonización en Europa, pero da prioridad a Francia

ArcelorMittal registró un benefició neto de 3.152 millones de dólares (2.670 millones de euros) en 2025, lo que representa un aumento del 135% respecto al año anterior. La compañía prevé este año un crecimiento de la demanda mundial de acero y en Europa espera que las acerías nacionales recuperen progresivamente su cuota de mercado gracias al efecto combinado del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y al fortalecimiento del nuevo mecanismo de contingentes arancelarios de la UE. En ese contexto, la multinacional empezará a retomar proyectos de descarbonización en Europa que habían quedado en suspenso por la crisis del acero. Sin embargo, de momento no hay noticias sobre la esperada acería eléctrica de Avilés, clave para el futuro de la siderurgia asturiana. La compañía retomará las inversiones con la acería eléctrica de Dunkerque, en Francia.

La firma de un acuerdo a largo plazo de suministro de electricidad baja en carbono con la compañía estatal EDF y "el apoyo" del gobierno francés son claves para que ArcelorMittal haya decidido retomar las inversiones de descarbonización en Europa con el proyecto de Dunkerque. Actualmente, el único gran proyecto de descarbonización que tiene en marcha ArcelorMittal en Europa es el horno híbrido de arco eléctrico de Gijón, cuyas obras están en su última fase. Este proyecto se puso en marcha antes de que Arcelor dejara en suspenso sus planes de descarbonización, en el que se incluye la sustitución de uno de los hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro y una acería eléctrica en Avilés, un proyecto clave para mantener la capacidad de producción de la siderurgia asturiana y que sigue sin ser aprobado.

"2025 fue un año crucial para la industria siderúrgica mundial y para ArcelorMittal. Si bien la continua volatilidad geopolítica planteó desafíos significativos, también se sentaron las bases para un entorno operativo más favorable de cara al futuro", afirmó Aditya Mittal, director ejecutivo de ArcelorMittal, en la presentación de los resultados anuales de la multinacional, con un beneficio de 2.670 millones de euros, un 135% más.

El resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) del gigante siderúrgico se redujo un 7,26% respecto al ejercicio del año 2024, hasta los 6.541 millones de dólares (5.542 millones de euros). Los ingresos operativos de ArcelorMittal se situaron en 3.628 millones de dólares (3.074 millones de euros) en 2025, aumentando en un 9,61%, mientras que se registró una leve disminución del 1,74% en las ventas, que se cerraron en 61.352 millones de dólares (51.987 millones de euros).

Por otro lado, las ganancias por acción ordinaria se elevaron en un 142.94% respecto a 2024, hasta los 4,13 millones de dólares (3,5 millones de euros). En 2025, la compañía recompró 8,8 millones de acciones por 262 millones de dólares (222 millones de euros). La deuda neta de la ArcelorMittal al cierre del ejercicio se situó en 7.900 millones de dólares (6.694 millones de euros).

El grupo siderúrgico prevé un aumento del 2% en la demanda mundial del acero para el próximo año 2026, con la excepción de China. A su vez, espera que los contingentes arancelarios de la UE y la implementación del CBAM mejoren su cuota de mercado.

"Si bien los beneficios completos de los cambios en el entorno regulatorio se harán evidentes con el tiempo, de forma más visible en el segundo semestre y en 2027, estamos muy bien posicionados para beneficiarnos de esta dirección", señaló el director ejecutivo de la compañía.

