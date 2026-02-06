Iberdrola bate su récord de electricidad distribuida por el impulso del consumo y la electrificación

Iberdrola marca nuevos récords de electricidad distribuida por sus redes en todo el mundo, gracias al crecimiento general de la demanda y a la progresiva electrificación de la economía en todos los mercados en que está presente. El negocio regulado de la distribución y el transporte de electricidad se ha convertido para la compañía comandada por Ignacio Sánchez Galán en un área clave de su estrategia de crecimiento, actual y futura, y el año pasado dio un nuevo empujón en esta pata crucial de sus actividades.

La energía distribuida por Iberdrola en todo el mundo durante el ejercicio 2025 aumentó un 7,5%, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico para el grupo de los 255.976 gigavatios hora (GWh), impulsado fundamentalmente por el gran tirón del negocio en Reino Unido. El mercado británico registró un fortísimo incremento del 52,2% de la electricidad transportada, que ya incluye la aportación de Electricity North West tras su adquisición en una operación de cerca de 5.000 millones de euros.

Potencia al alza

La capacidad total instalada del grupo Iberdrola en el mundo (la potencia de todas sus plantas de generación eléctrica de todo tipo de tecnologías) se situó en 58.343 megavatios (MW) a cierre de 2025, tras incrementarse un 3,2% con respecto al ejercicio interior, , según la información remitida por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta cifra de potencia instalada global, un 79,1% (con un total de 46.162 MW) corresponde a plantas de energías renovables, destacando la eólica terrestre y marina, que representan más del 40% de la capacidad total instalada de la energética, por delante de la potencia acumulada en centrales hidroeléctricas (22%) y en plantas de energía solar (15%). Iberdrola también consiguió más que triplicar su capacidad en almacenamiento mediante baterías, alcanzando una potencia total de 683 MW, frente a los 215 MW de un año antes, gracias a los nuevos desarrollos fundamentalmente en Australia, pero también en los mercados de España y el Reino Unido.

Por áreas geográficas, destacaron los nuevos incrementos de potencia en Iberdrola Energía Internacional, un 19% en el año, gracias al impulso de las nuevas centrales instaladas en Australia; el Reino Unido, donde crece un 8% por la instalación de capacidad eólica y de baterías, y los Estados Unidos, donde la capacidad aumenta un 5%.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha cerrado este viernes marcando un nuevo máximo en su cotización en bolsa, con un precio de 19,365 euros por acción, tras repuntar un 1,12% en la última sesión de la semana. Iberdrola, la primera 'utility' de Europa y una de las mayores del mundo, y consolida su capitalización por encima de los 130.000 millones de euros.

