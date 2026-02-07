GSC, la empresa sevillana nacida al calor de la industria auxiliar aeronáutica que juega un papel clave en Eurodrone

La industria auxiliar ha sido fundamental para la conformación del gran polo aeroespacial con el que cuenta Sevilla. Fue a finales de la década de los ochenta cuando la entonces Construcciones Aeronáuticas CASA decidió externalizar parte de su producción. En ese germen, la sagacidad de José Luis Montaño le llevó a ofrecerse como subcontratista de mecanizado -esto es, para la elaboración de piezas para los aviones-, lo que le permitió ser uno de los primeros en posicionarse en un sector que hoy día es clave en la economía de la provincia.

Sin pensarlo dos veces, se fue a la feria de maquinaria industrial en Bilbao y compró un CNC (máquina de control numérico) de tres ejes para hacer las primeras piezas e inició su relación con la histórica compañía aeronáutica. Con el paso del tiempo, gracias a "su constancia, seriedad en la entrega y buen trabajo", fue cada vez adquiriendo mas volumen de pedidos para su empresa, actualmente denominada Grupo Sevilla Control (GSC).

De esa forma, surgieron las tres líneas de negocio actuales de la empresa: mecanizado, montaje (assembly) de grandes aeroestructuras y tareas auxiliares para Airbus. Su hijo Juan Manuel, hoy CEO de la compañía, explica la importancia de la empresa como suministradora del gigante aeroespacial. "Hacemos desde una arandela, que puede tener un tamaño de cinco milímetros, a piezas de cuatro metros y medio", detalla.

Principales programas y clientes

La empresa sevillana espera cerrar el ejercicio 2026 con una facturación de 45 millones de euros -lo que supone un 11% más que en 2025- y 315 personas en plantilla. Entre sus principales clientes destaca la tractora Airbus, aunque también trabaja con tras compañías punteras del sector, como Aciturri, Spirit, Figeac Aero o Safran Landing System.

Además, detalla el actual CEO de GSC, está inmerso en programas que son punteros, como el C295, el A400M, el Eurofighter o los modelos comerciales de Airbus (A220, A320, A330, A350 o A380). También juega un papel destacado como proveedor de piezas en dos programas emergentes de Airbus Defence: el Eurodrone y el Sirtap.

El primero de ellos se refiere a un sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS) de gran altitud y larga autonomía diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. En el segundo caso, se trata de un drone más pequeño, también no tripulado, que hace tareas fundamentalmente de vigilancia y puede ser útil para cuestiones como el control de incendios.

Sector en crecimiento

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto una agitación del tablero internacional en materia de defensa que va a impulsar al sector en los próximos años. Juan Manuel Montaño -quien ha recibido recientemente el reconocimiento de Andalucía Aerospace, el clúster aeroespacial y de defensa de Andalucía, con el Premio al “Directivo Aeroespacial 2025”- asegura que el pronóstico es positivo de cara al futuro, aunque aún el aumento de la partida presupuestaria para esta materia no ha llegado a la industria auxiliar.

"El sector goza de buena salud y el crecimiento es total, aunque no solo por la parte de defensa, ya que en la parte civil, se están vendiendo muchísimos aviones. De hecho, hay estudios que aseguran que de aquí al año 2032 se van a vender más de 30.000 aeronaves solo en cuanto a la línea comercial", explica.

En cuanto a Defensa, asegura que la industria auxiliar española espera carga de trabajo, "ya que nuestro país además ofrece buena tarifa de precios en relación a otros como Alemania o Francia, aunque los 10.000 millones que tiene España para gastar en este sector no han aterrizado todavía", admite.

Internacionalización de la empresa

Uno de los puntos de inflexión de la compañía fue su internacionalización de la mano de Airbus, ya que necesitaba proveedores para una fábrica que tenía en Polonia. En 2009, GSC creó una joint venture con un socio francés (Groupe Le Piston Français (GLPF)) en Varsovia (Warsaw Numerical Control (WNC) para dar servicio al gigante aeronáutico. En la actualidad, cuenta con una planta de 5.000 metros cuadrados en Varsovia, muy cerca de las instalaciones de Airbus, donde cuenta con 80 empleados y factura 14 millones de euros.

Por último, entre sus proyectos más inminentes se encuentra la ampliación de su fábrica en el Polígono Calonge. De hecho, ha adquirido 20.000 metros cuadrados de suelo de la parcela vecina para el crecimiento orgánico del área de mecanizado y la planta de procesos finales.