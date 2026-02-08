Kongsberg anticipa desde Alicante el futuro del barco eléctrico y autónomo

La historia de cómo la multinacional noruega Kongsberg acabó instalando en Alicante uno de sus principales centros no deja de ser llamativa. Era el año 1995 cuando la compañía decidió extender su negocio a España y envió a un responsable a decidir el mejor emplazamiento.

Podía haber ido a Vigo, a Algeciras o Barcelona, donde seguramente tenía a mano un mayor número de potenciales clientes, pero, al final, como suele ocurrir cuando se emigra, aquel ejecutivo apostó por instalarse donde ya existía una importante colonia de compatriotas. Es lo que ocurre en toda la costa norte de la provincia de Alicante, donde incluso existen residencias financiadas por el Ayuntamiento de Oslo y en algunos municipios se celebra el día nacional de Noruega casi con la misma intensidad que las fiestas patronales.

El conglomerado controlado por el estado del país nórdico es uno de los mayores desarrolladores y fabricantes de tecnología para la navegación marítima del mundo, que controla un tercio del mercado mundial. O, en otras palabras, más de 30.000 barcos son capaces de surcar los océanos gracias a sus sistemas.

Solo pesca

Inicialmente, Kongsberg solo iba a instalar en España una delegación de la división especializada en barcos de pesca e investigación, que facilita productos para el control de redes, radares para la detección de bancos de peces o sónares para mapear el suelo marino, que han utilizado, por ejemplo, barcos del Instituto Español de Oceanografía.

El CEO de Kongsberg Maritime Spain, Miguel Ángel González, y el director de operaciones, Jesús López. / HECTOR FUENTES

Para ello escogió ubicarse en la Vila Joiosa, pero, poco a poco y tras varias adquisiciones protagonizadas por el grupo -como la compra de la división marítima de Rolls-Royce-, la delegación acabó asumiendo otros muchos servicios, lo que llevó a abrir un segundo centro de trabajo en la ciudad de Alicante, en el centro de negocios avanzados Nobo.

Una separación que ahora ha facilitado la segregación que se va a llevar a cabo desde la matriz, que acaba de anunciar que se dividirá en dos compañías diferentes, por un lado, su división de defensa (fabrica misiles y baterías antiaéreas) y de "Discovery" (pesca e investigación), y, por el otro, la denominada Kongsberg Maritime -la responsable los sistemas de navegación-, que pasará a cotizar en bolsa de forma separada a partir de abril.

200 empleados

Al frente de esta última en España están Miguel Ángel González, como CEO, y Jesús López, como director de operaciones, que cuentan ya con un equipo de más de 200 personas a su cargo, sobre todo ingenieros industriales, eléctricos, informáticos, aunque también expertos en datos y otras ramas de las nuevas tecnologías. En 2024 facturaron 31,7 millones de euros, con un beneficio que superó los cinco millones.

El centro de Alicante se ha convertido en uno de los más importantes de la multinacional y no solo por el área geográfica que controla -España y Portugal-, sino porque es uno de los tres únicos 'hubs' de recursos que tiene el grupo en todo el mundo -junto con Polonia y la propia Noruega- capaz de atender a barcos en todo el planeta. "España está situada estratégicamente entre el Atlántico y el Mediterráneo y, si me apuras, también conectado con el Pacífico a través del canal de Suez, así que es muy importante para el negocio marítimo", explica López.

La sede de Kongsberg en el centro de negocios Nobo de Alicante. / HECTOR FUENTES

Los trabajadores de Kongsberg Maritime Spain, como se denomina oficialmente la firma, se ocupan de lo que en el grupo denominan control y energía. Es decir, por un lado, son los responsables de instalar y poner en marcha los sistemas de navegación en los nuevos buques o en los que pasan por los astilleros para ser renovados; de realizar el mantenimiento de estos mismos sistemas; y de atender las averías que surjan en cualquier momento.

Una tarea que puede llevar a cualquiera de sus técnicos a pasar tres semanas navegando en un barco entre Estados Unidos y España mientras realiza su trabajo, como acababa de ocurrir cuando 'activos' visitó las instalaciones de la firma. "Si ves poca gente en las oficinas es porque el negocio va bien", señala el CEO de la firma.

Posicionamiento dinámico

Radares, cajas negras, autopilotos o software de navegación son algunos de los productos que desarrolla la firma, aunque la auténtica "joya de la corona" y la que ha dado a Kongsberg su "posición de privilegio", como la define Miguel Ángel González, es su sistema de posicionamiento dinámico o DPS, por sus siglas en inglés. Es lo que permite que las plataformas petrolíferas permanezcan enclavadas sin ser arrastradas por la corriente o lo que facilita a los barcos de investigación o de cualquier tipo mantenerse en un mismo punto en el océano.

Un sistema que también incorporan los barcos de salvamento, como los Sasemar del estado español, para poder realizar los rescates con seguridad en alta mar.

Sistemas de navegación diseñados por la firma. / HECTOR FUENTES

En este terreno, la compañía apuesta de forma decidida por el desarrollo de sistemas SCADA de automatización, para avanzar en el barco autónomo. Es decir, barcos sin apenas tripulación o manejados a distancia, algo que las actuales redes de satélites ya permiten hacer, por ejemplo, cuando los técnicos de Kongsberg necesitan tomar el control del sistema de una nave para resolver algún problema.

La otra gran área de trabajo del centro de Alicante es el sistema eléctrico de los barcos, desde donde trabajan en la descarbonización de este medio de transporte. Y es que, al igual que ocurre con los coches, González y López tienen claro que también el futuro de la navegación pasa por los motores eléctricos. Por barcos con baterías que permitan arrancar los motores y que luego generen su propia electricidad gracias a la rotación de las hélices. "No tardaremos mucho en ver barcos autónomos y completamente electrificados", vaticina el responsable de Kongsberg en España.

