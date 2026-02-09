Movistar Plus + cubre todo su ERE con salidas voluntarias: acepta el despido de los 213 empleados que lo han pedido

Telefónica sigue completando los detalles el recorte de plantilla en España pactado con los sindicatos. La dirección del grupo ha recibido un total de 213 peticiones para adherirse al ERE de Movistar Plus +, la filial de televisión de la compañía. La teleco ha aceptado todas las solicitudes y dará por cubierto el recorte de plantilla de la filial audiovisual sólo con salidas voluntarias, según confirman fuentes sindicales.

El acuerdo entre la empresa y los sindicatos para Movistar Plus + contemplaba una horquilla de bajas de entre un mínimo de 175 y un máximo de 242. Las peticiones de adscripción al expediente de regulación de empleo (ERE), hasta un total de 213, garantiza la total voluntariedad del recorte en el negocio de televisión. “Saldrán todas las personas que lo han solicitado”, confirman desde los sindicatos presentes en la reunión de este lunes.

Telefónica aún tiene pendiente la celebración de la reunión la comisión de seguimiento del ERE de sus filiales Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, inicialmente prevista para este lunes, pero que se ha aplazado. En estas tres empresas se han presentado menos peticiones que el recorte previsto por el grupo.

Un total de 416 empleados han solicitado la adhesión voluntaria en estas Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions, poco más del 70% de las 585 bajas previstas en el acuerdo entre compañía y sindicatos. La teleco puede recurrir a los despidos forzosos para cubrir las 169 salidas no cubiertas con salidas voluntarias. Los sindicatos han solicitado a Telefónica que sólo ejecute las salidas voluntarias.

El ERE de las grandes filiales

Telefónica sí tiene ya resueltos los ERE de sus tres mayores filiales españolas. La dirección de la compañía anunció la semana pasado haber aceptado un total de 4.772 salidas de trabajadores y el veto de otras 352 solicitudes en los ERE de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, en las que se concentra el grueso del despido colectivo emprendido en la corporación.

Telefónica pactó con los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico una horquilla de despidos entre un mínimo 3.765 y un máximo de 5.040 para las tres principales filiales españolas. La compañía recibió un total de 5.124 solicitudes de empleados dispuestos a salir, pero sólo en Telefónica España se superaba el tope de salidas con peticiones de bajas voluntarias, mientras que en Móviles y Soluciones no se llegaba al cupo pactado.

El grupo ha rechazado esas 352 peticiones de empleados dispuestos a marcharse porque el aluvión de solicitudes excedía el cupo máximo de salidas pactado con los sindicatos y porque en algunos casos se superaba el umbral del 35% en áreas críticas no excedentarias de la compañía. La mayoría de estas salidas de las tres grandes filiales se ejecutarán formalmente entre marzo y junio de 2027, aunque algunas bajas se pueden ir postergando durante todo el proceso de despido colectivo, previsto hasta 2028. En paralelo, Telefónica ha trasladado a los sindicatos su intención de contratar 478 personas en los próximos tres años, el equivalente al 10 % de los despidos.

En concreto, la teleco ha cubierto el máximo de bajas previstas en Telefónica España, con 3.649 salidas aceptadas y 306 rechazadas (tras recibir un total de 3.955 adscripciones); en Telefónica Móviles ha aceptado 960 bajas y ha vetado 30, a pesar de que el cupo máximo era de 1.124 despidos y recibió un total de 990 adhesiones; y en Telefónica Soluciones ha aceptado 163 y vetado 16 salidas, cuando el tope máximo era de 267 salidas y se recibieron 179 peticiones, según la información detallada que ha facilitado la compañía a los sindicatos.

Un coste de 2.500 M

Telefónica aplicará siete expedientes de regulación de empleo (ERE) en diferentes sociedades y pactó con los sindicatos un número mínimo de 4.525 despidos y un máximo de 5.800 salidas. En cualquier caso, la compañía calculaba que finalmente saldrán cerca de 5.500 empleados, según las estimaciones que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante el mes de negociaciones entre compañía y sindicatos la cifra de afectados se rebajó sustancialmente en relación con las 6.088 bajas planteadas inicialmente. Las salidas se concentrarán preferentemente en trabajadores mayores de 55 años y con una antigüedad de al menos entre 13 y 15 años en función de la filial del grupo, y si no se alcanzara el número mínimo con adhesiones voluntarias podrían producirse despidos forzosos.

La compañía cifra en alrededor de 2.500 millones de euros antes de impuestos el coste que deberá provisionar para financiar las indemnizaciones vinculadas a las bajas. Telefónica cumple su objetivo de cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y poder cargar así en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefería contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

