Transportes pacta con los sindicatos aumentar un 20% anual el gasto previsto en mantenimiento ferroviario hasta 2030

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, CCOO y UGT— han acordado con el Ministerio de Transportes elevar un 15% en 2026, y un 20% cada año entre 2027 y 2030 el gasto previsto en mantenimiento ferroviario. Además, el gasto previsto en el segmento de la alta velocidad aumentará un 9% cada año hasta 2030.

Este es el principal compromiso adoptado por ambas partes en su acuerdo, que ya han firmado, y que conlleva la desconvocatoria de la huelga ferroviaria que los sindicatos habían anunciado para este lunes, martes y miércoles. A tenor de este pacto, el próximo martes volverán a establecerse los servicios habituales.

Las nuevas cifras acordadas por Transportes y los sindicatos conllevan que la inversión de Adif en mantenimiento de la infraestructura pasará de los 665 millones de euros en 2025 a superar los mil millones en 2030, con 1.178 millones hasta entonces, un aumento superior al 77%.

Por otra parte, en lo que respecta a la infraestructura de alta velocidad, el gestor público ferroviario destinará en 2030 628 millones de euros al mantenimiento, un 44% más que los 435 millones de euros invertidos en 2025.

Aumento en el gasto de ambos segmentos

A tenor de las cifras, según el anterior convenio Adif habría destinado hasta 2030 4.419 millones de euros al mantenimiento de la infraestructura. Con el nuevo pacto, la inversión ascenderá hasta los 5.265 millones, con una diferencia total superior a 800 millones de euros.

En cuanto a la alta velocidad, el alza es ligeramente más modesta. El gasto anterior previsto por Adif era de 2.648 millones de euros, mientras que con el nuevo convenio este escala hasta los 2.887 millones de euros hasta 2030. Este aumento es de 238 millones de euros.

