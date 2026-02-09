Los suelos de la Zona Franca de Sevilla afrontan su mayor inversión en doce años para captar empresas

La reurbanización y la mejora de las instalaciones de la Zona Franca es uno de los principales retos que tiene este enclave desde que fue calificado como tal, hace más de doce años. El impulso por parte del Ministerio de Hacienda de la mayor inversión para estos suelos en este periodo -distribuidos en su mayor parte entre el Polígono Astilleros y el de Torrecuéllar- obtuvo luz verde por parte del último Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria (APS) de 2025, así como por el Comité Ejecutivo del Consorcio en los primeros compases de enero.

Esta semana, la delegada de la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, han sellado con su firma la encomienda de gestión de la Zona Franca de Sevilla a la APS para la contratación, redacción del proyecto, dirección técnica y ejecución de las obras de reacondicionamiento y mejora de las instalaciones y espacios comunes de este enclave, que permite a las empresas gestionar mercancías en un entorno exento de impuestos aduaneros indirectos, aprovechando la conexión directa con el estuario del Guadalquivir.

Comisión mixta para la supervisión de la intervención

En cualquier caso, no implica cesión de competencias ni de titularidad del dominio público portuario, aunque el Puerto de Sevilla será el encargado de licitar la redacción del proyecto, así como de ejecutar las obras y dirigir técnicamente las actuaciones. Mientras tanto, la Zona Franca financia íntegramente las actuaciones -a través del Ministerio de Hacienda- y aprueba el proyecto redactado, que cuenta con casi cuatro millones de euros para su ejecución.

Según fuentes consultadas por este periódico, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento para control, supervisión e interpretación de la encomienda y las obras a realizar incluyen las actuaciones de reacondicionamiento y mejora de los espacios comunes de los polígonos de la Zona Franca.

Entre ellas, se encuentran la reparación y reasfaltado de viales; la reparación y sustitución de acerados; la limpieza, desbroce y acondicionamiento de zonas ajardinadas; la reparación de arquetas y redes de servicios; la renovación del alumbrado público; la señalización horizontal, vertical y corporativa; la eliminación de instalaciones obsoletas y estructuras contaminantes; las reparaciones en el cerramiento; la demarcación de nuevos viales; la rehabilitación de elementos arquitectónicos y la mejora y revitalización de los accesos a la Zona Franca.

Plazos del proyecto

La redacción del proyecto y la asistencia técnica del mismo ha de estar completada antes del 31 de julio de e ste año, mientras que la ejecución de las obras deben terminar antes de final de 2027.

En cualquier caso, la vigencia de la encomienda se extiende hasta el 30 de junio de 2028, aunque será la Zona Franca la responsable del mantenimiento de las obras una vez recepcionadas.

Historia de la Zona Franca de Sevilla

El 30 de agosto de 2013 el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE la autorización para construir la Zona Franca de Sevilla, previa solicitud oficial cursada por el Ayuntamiento de Sevilla y la Autoridad Portuaria.

En octubre de 2017 la Zona Franca entró en funcionamiento efectivo, una vez culminadas las tareas de cercamiento del espacio e instalación de oficinas de control, y la adaptación de los sistemas de gestión de las empresas existentes al nuevo régimen fiscal, según informa su página web

La nueva Zona Franca de Sevilla inició su andadura en el contexto de un impulso por parte del Estado a esta modalidad de espacios fiscales, cuando a las cuatro zonas francas existentes (Barcelona, Gran Canaria, Vigo y Cádiz) se les unieron en las de Sevilla, Santander y Tenerife.