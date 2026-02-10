Ayudas de BBVA tras el temporal en Andalucía: hasta 200.000 euros para negocios dañados

BBVA ha habilitado un plan de ayuda específico para las personas y negocios afectados por las recientes inundaciones en Andalucía, causadas por las borrascas y las lluvias torrenciales registradas en distintas zonas de la comunidad.

La iniciativa incluye líneas especiales de financiación y refuerzos en la atención a clientes asegurados, con el objetivo de que los damnificados puedan afrontar cuanto antes las tareas de reparación y reconstrucción de viviendas, locales y negocios.

Líneas de financiación para afectados

Desde este 10 de febrero, el banco abre dos líneas de préstamos destinadas exclusivamente a quienes hayan sufrido daños directos por el agua a consecuencia de las inundaciones. Estas soluciones están disponibles tanto para clientes como para no clientes de la entidad.

En el caso de los particulares, el importe máximo de financiación alcanza los 50.000 euros, mientras que para pequeñas y medianas empresas la cuantía puede llegar hasta los 200.000 euros, con el objetivo de facilitar la recuperación de la actividad económica en las zonas más perjudicadas.

La contratación de estos préstamos se realizará únicamente a través de la red de oficinas de BBVA, para garantizar una atención personalizada y cercana en un momento especialmente delicado para los afectados.

Compromiso con el territorio

Desde la entidad subrayan que esta medida busca acompañar a las personas y empresas en una situación imprevista y de especial dificultad. Según ha señalado el director de la Territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez, el banco refuerza así su compromiso de escuchar a los afectados y ofrecer respuestas concretas que contribuyan a recuperar progresivamente la normalidad.

Atención a clientes asegurados

Además de la financiación, BBVA Allianz Seguros ha reforzado la atención a sus clientes asegurados afectados por las inundaciones. Para la gestión de siniestros y la atención urgente de los daños, la aseguradora ha habilitado un teléfono de emergencias específico.

El número 91 174 96 20 está a disposición de los asegurados para dar una respuesta inmediata a las incidencias derivadas del temporal y agilizar los trámites necesarios.