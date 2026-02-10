Descubre cómo una pyme de Sevilla da servicio tecnológico a infraestructuras en más de 20 países

Aún hay personas que se sorprenden al conocer que una empresa o unos profesionales se dedican a dar soporte tecnológico en cuestiones esenciales a clientes que están en países de otros continentes y a miles de kilómetros de distancia. El asombro se acentúa cuando eso lo realizan pymes. Pero en el mundo de hoy eso es cada vez más el pan nuestro de cada día en los sectores más basados en la innovación y en la digitalización. Porque en la operativa de internet el concepto distancia se elimina casi por completo, no tiene nada que ver con las coordenadas geográficas. Por eso, en la sede central de la empresa sevillana Atrebo, que está en el barrio de Los Remedios, tienen más que normalizado dedicarse a dar servicio para la gestión de 10.000 antenas de telecomunicaciones que la multinacional norteamericana AT&T tiene en México. O para las 15.000 con las que opera Telenor en Noruega, por citar dos de sus principales clientes.

Tecnología 'made in Sevilla'

Tree, árbol en inglés, es el nombre de su plataforma de software para gestionar el ciclo de vida completo de los equipos e instalaciones. El fundador y CEO de Atrebo, Jesús del Estad, nos comenta que “por ejemplo, desde Sevilla le montamos a AT&T la estructura digital para que pueda hacer mejor su trabajo de campo en México. Les creamos la analítica y la inteligencia artificial desde Sevilla”.

“Nosotros les implantamos un software a través del cual sus usuarios de trabajo, tanto internos como externos, van registrando, a través de procesos automatizados, la actividad que realizan (colocar una instalación, o mantenerla, o quitarla, o desmontarla). Se registra digitalmente todo lo que le sucede a esa infraestructura crítica (todas sus interacciones con otras áreas, con otros departamentos, contratas y clientes), hasta que se decide que ya no sirve y hay que eliminarla”.

Atrebo fue fundada en 2011 por Jesús del Estad, que se define como “un abogado en un mundo de ingenieros”. Nació en Sevilla hace 57 años, cursó la carrera de Derecho y empezó a familiarizarse con el sector de las telecomunicaciones y las infraestructuras cuando comenzó a trabajar para Airtel (posteriormente Vodafone) en la rivalidad con Telefónica para estructurar las primeras redes de telefonía móvil.

El equipo de profesionales de Atrebo, desde su sede en el sevillano barrio de Los Remedios, gestiona en remoto la prestación de servicios a infraestructuras críticas en países tan lejanos como Noruega o Filipinas. / El Correo

Filiales en Brasil y Marruecos

30 años después de aquellos inicios, y con 15 años de consolidación y desarrollo de Atrebo, esta pyme tecnológica tiene clientes en 20 países, su plantilla en Sevilla asciende a 45 personas, y además cuenta con una filial en Sao Paulo (Brasil), con 8 personas, y en Fez (Marruecos), con otros 6 profesionales en nómina. El ejercicio 2025 lo han culminado con unos 3 millones de euros de facturación, y sus expectativas son de notable crecimiento para 2026 y años sucesivos.

La entidad pública Red.es , del Gobierno de España, ha elegido a Atrebo como una de las empresas que podrá tener presencia en el Pabellón de España en el Mobile World Congress 2026, que tendrá lugar en Barcelona del 2 al 5 de marzo.

“Ya tenemos citas agendadas para atender a nuestros clientes, y a otros posibles clientes. Vamos a presentar soluciones de inteligencia artificial que hemos creado, que solo llevan tres meses en el mercado, y que ya están usando algunas de las operadoras de infraestructuras más grandes del mundo. Explicaremos sus características, con modelos de aprendizaje profundo, los denominados LLM en la creación de inteligencia artificial, para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que se manejan en la gestión de infraestructuras”, detalla Jesús del Estad.

“Puedo decir que me dedico a una actividad similar a la de hace tres décadas, pero con unas dimensiones totalmente diferentes. En Airtel cogía el coche para, por ejemplo, ir de Sevilla a Carmona (30 kilómetros de distancia) y presencialmente visitar el lugar donde se iba a instalar una torre de telecomunicaciones, y gestionar in situ lo concerniente al despliegue de red (construcción, mantenimiento, etc.). Hoy en día, en Atrebo, desde Sevilla, con nuestro software, se gestionan digitalmente todos los procesos y todos los datos del ciclo de vida completo de esa antena, esté en España, en Brasil o en Filipinas, desde que se elige su emplazamiento hasta que se pone fin al uso de esos equipamientos”.

Jesús del Estad, CEO de Atrebo, en la imagen durante su participación en Londres en el evento empresarial Towerxchange. Junto a él, Nilmar Seccomandi, director de infraestructuras y redes autónomas en Telefónica, y Pablo Casado de las Heras, director de centros globales de datos y centros principales en Telefónica. / El Correo

Ganar contratos superando a SAP y a IBM

El 90 por ciento de los ingresos de Atrebo proceden de trabajo para clientes en el extranjero. “El primer contrato que ganamos fue para gestionar los contratos de antenas de Telefónica en Latinoamérica, incluyendo la sistematización del pago de rentas a los miles de propietarios de los terrenos o de los inmuebles donde se instalaban, “y competíamos con gigantes como la multinacional SAP”. Añade que “conocemos tan bien todos los procesos de negocio en el sector de la gestión de infraestructuras, que los clientes nos valoran mucho, porque compartimos con ellos nuestra experiencia. Por eso, siendo una pyme, superamos a IBM para ganar un contrato de prestación de servicios en Chicago”.

De modo natural, han extendido su ámbito de actividad y negocio, y ya no solo están centrados en las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, sino también en el conjunto de infraestructuras críticas: instalaciones energéticas, equipamientos urbanos, etc. “El concepto 'smart city' (ciudad inteligente) en el que, por ejemplo, una farola ya no solo sirve para iluminar una calle sino que también pueda integrar otra infraestructura, como una cámara para monitorizar el tráfico o para funciones de vigilancia de seguridad. Y los nuevos usos dan pie a nuevas necesidades y nuevos servicios”.

“La tecnología mejora continuamente y eso permite obtener eficiencias que provienen de digitalizar los procesos. Por eso llevamos años creando gemelos digitales, para propiciar esos ahorros que benefician al cliente. Y ahora a la automatización se le añaden nuevas ventajas con el potencial que tiene la inteligencia artificial. Donde lo que manda es el dato para tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, para el mantenimiento predictivo, o para reducir riesgos laborales en los trabajos en altura”.

Unidad de negocio específica para IA

Jesús del Estad confiesa que “hace año y medio vimos claro que debíamos crear una unidad de negocio específica para inteligencia artificial. Con un criterio básico: no intentar usar la IA para todo, sino con el fin de aportarle mejoras a los factores más problemáticas para el cliente. Y eso nos obligaba a disponer de capacidades propias en el desarrollo de IA”.

Atrebo es una pyme bien integrada en el ecosistema de multinacionales españolas y extranjeras. En la imagen, participando juntos en el Automate Madrid, aparecen de izquierda a derecha: Jesús del Estad, CEO de Atrebo; Carlos Chilla, gestor de innovación y estrategias tecnológicas en Vantage Towers; Silvia Hermoso, directora de marketing y ventas en American Tower España; Andrés Posada, director de marketing y ventas en Totem España, y Daniel Andreu, director de operaciones técnicas globales en Cellnex Telecom. / El Correo

Están formalizando la creación de una filial en México, con oficina en la capital mexicana. Tienen la referencia de los resultados obtenidos con las de Brasil y Marruecos. “La oportunidad en Brasil surgió de la mano de Telefónica, a través de un contrato que se ganó para dar servicio en ocho países de Latinoamérica. Y ante la necesidad de implantar nuestro software, vimos adecuado crear una filial en Brasil, que es donde estaba la mayor operativa de Telefónica. La de Marruecos es una extensión de nuestro equipo de desarrollo de software. En Sevilla teníamos trabajando con nosotros a tres marroquíes que habían estudiado en la Universidad de Sevilla, y vimos que era un destino adecuado para desdoblar capacidades”.

Asegura que “empresas como Atrebo ahora llaman más la atención por lo que hacemos, porque en países como España, donde también gestionamos miles de contratos de antenas, cada vez se toma más conciencia sobre el grave problema que acontece si dejan de funcionar las infraestructuras esenciales. Hemos tenido un gran apagón, y grandes problemas en energía, y grandes problemas con la red de transporte. Imaginemos qué graves consecuencias tendría estar todo un país muchas horas sin telecomunicaciones”.