Naturgy pide modificar el plan de energía y clima: "Tenemos buenas razones para revisar el PNIEC"

Naturgy tiene serias dudas de que el plan de energía y clima del Gobierno a 2030 --el denominado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima-- se cumpla y emplaza al Gobierno a su revisión ante la situación actual del sistema eléctrico. "Tenemos buenas razones para decir: vamos a revisar el PNIEC. Vamos a ver qué evolución de la demanda podemos prever de una forma razonable y vamos a ver cómo se puede atender esa demanda", ha afirmado su presidente y consejero delegado, Francisco Reynés, en el 23 Encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE y Deloitte.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece, entre otros, el cierre paulatino de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, pero no solo, sino que también incluye otros indicadores que hoy parecen lejanos, como un crecimiento del consumo de electricidad del 35%, cuando en el último año el progreso fue del 2,7% y la Agencia Internacional de la Energía proyecta un avance anual en los próximos cinco de alrededor del 2%. Tampoco en el caso de la instalación renovable se avanza al ritmo previsto en la hoja de ruta, con grandes incógnitas sobre las instalaciones eólicas o de autoconsumo fotovoltaico.

El directivo ha aclarado que "esto no significa que antes se hiciera mal". "No tenemos que ser tan rígidos como para decir que como hace un tiempo hicimos una cosa, ya no se puede cambiar", ha respondido a una pregunta sobre el futuro de la energía nuclear en España. Pero acto seguido, ha advertido que "ha llegado el momento de hacer un Excel" para "ver cómo evoluciona de verdad la potencia instalada y la generación de energía previsible y cómo va a evolucionar la demanda de esa energía para ver si son necesarias o no ciertas tecnologías y ciertas plantas adscritas a esta tecnología".

Noticias relacionadas

La presidenta del Operador del Mercado Ibérico, OMIE, Carmen Becerril, ha coincidido con Reynés en que "a lo mejor hay que revisarlo (el PNIEC)". "Como poco, nos encontramos con cifras y referencias que dan que pensar sobre su viabilidad. El PNIEC ha tenido un gran valor. Desde 2020 todos utilizamos pniec como referencia válida de hacia dónde se va. Otra cosa es que ese carácter aspiracional, la realidad no ha conseguido adaptarse a ese escenario", ha añadido.