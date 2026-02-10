TELECOMUNICACIONES
Telefónica da otro impulso a su salida total de Latinoamérica y vende su filial en Chile por más de 1.000 millones
La teleco cierra la sexta desinversión en la región durante el año en que lleva Marc Murtra al frente del grupo
Telefónica da otro paso más para completar su salida de Latinoamérica. El grupo había confirmado su intención de abandonar la región con la venta de todas sus filiales (con la única excepción de Brasil, que es uno de los mercados clave de la compañía) y ha conseguido cerrar seis operaciones de desinversión desde que está Marc Murtra a los mandos de la teleco, desde hace un año.
Telefónica ha conseguido cerrar en apenas una semana otras dos ventas. Tras la cesión del negocio de Colombia al grupo Millicon hace unos días, ahora le toca el turno a la venta de la filial de Chile. La teleco española ha vendido su negocio en Chile también al grupo Millicom y al fondo NJJ Holding (que el instrumento inversor del principal accionista de la propia Millicom, el empresario Xavier Niel) por un importe inicial de 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros) al que se puede sumar un pago variable de otros 150 millones de dólares más (unos 126 millones de euros extra).
Telefónica también ha desvelado que la desinversión en Chile incluye un abono en efectivo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) que se pagará al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que "será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile".
Millicom se quedará con el 49% del capital Telefónica Chile, mientras que NJJ (en manos de Xavier Niel, también dueño de la teleco Iliad) controlará el 51% restante. Ambas partes han firmado un acuerdo entre accionistas por el que Millicom podrá comprar la parte de NJJ Holdings dentro de cinco años, pagando con acciones propias y con una valoración que se revisará en función de la cotización vigente de la propia Millicom menos un descuento del 10%.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
- Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
- Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá
- En directo, cortes de tráfico por la tractorada en Sevilla: el campo alza la voz contra Mercosur tras los destrozos por las borrascas
- Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua