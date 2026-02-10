El transporte público cerró 2025 al alza con 5.784 millones de viajeros

España cerró 2025 con más movimiento en transporte público. En diciembre, 468,9 millones de pasajeros utilizaron algún modo de transporte colectivo, un 3,6% más que un año antes. En el conjunto del año, los usuarios superaron los 5.784 millones, con un avance del 3,7%, según la Estadística de Transporte de Viajeros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato importa por dos razones. Primero, porque llega en plena temporada de viajes de Navidad, cuando se aprietan redes urbanas, carreteras y estaciones. Segundo, porque encaja con un 2025 de turismo histórico: España rozó los 96,8 millones de turistas internacionales y el gasto total de esos visitantes alcanzó 134.712 millones de euros, según el INE.

Metro y autobús

El transporte urbano concentró el grueso de los desplazamientos. Movió 297,4 millones de viajeros en diciembre, un 3,4% más. Dentro de esta categoría, el metro creció un 3,1% y el autobús urbano un 3,6%.

La letra pequeña muestra fuertes diferencias territoriales. El INE señala que el metro subió en todas las ciudades con este servicio salvo Málaga (-1,8%), y que Valencia lideró el avance (+36,9%). En autobús urbano, destacaron los incrementos de Extremadura (+20,5%), Comunitat Valenciana (+11,5%) y País Vasco (+10,0%), mientras Cataluña fue la única comunidad en retroceso (-10,0%).

El autobús tira, el avión afloja

En el transporte interurbano, más de 134,0 millones de pasajeros viajaron en diciembre (+3,6%). El gran ganador fue el autobús, con un aumento del 6,8%. El ferrocarril avanzó un 0,3%, con un contraste llamativo: en Cercanías los viajeros bajaron, mientras la media distancia repuntó con fuerza.

El punto débil del mes aparece en el avión: los pasajeros del aéreo interior cayeron un 4,0% en tasa anual. También retrocedió el marítimo (-3,7%). Es un recordatorio de que el pulso doméstico puede diferir del internacional: en diciembre, los aeropuertos españoles de Aena sumaron 22,45 millones de pasajeros (+3,4%) y el conjunto de 2025 cerró en récord, con 321,6 millones (+3,9%).

Qué significa para 2026

El cierre del año deja una conclusión práctica: el bus (urbano e interurbano) gana terreno como opción asequible y flexible, mientras el avión doméstico pierde tracción en un contexto de precios y competencia ferroviaria. Con el turismo manteniendo el pulso, las decisiones de inversión en estaciones, flotas y aeropuertos volverán al centro del debate de infraestructuras en 2026.

