El Vaticano lanza dos índices bursátiles basados en empresas que sigan los valores católicos

Invertir es cada vez un hábito más popular entre los particulares, gracias a la facilidad que ofrecen algunos vehículos para hacerlo en estos tiempos. Sin embargo, la normalización de este fenómeno implica que los actores más insospechados empiecen a dar pasos en el sector. Tal y como ha adelantado 'Bloomberg', el Banco del Vaticano ha lanzado dos índices bursátiles "diseñados para servir como referencia para las inversiones católicas a nivel mundial".

Así, el micro-estado gobernado por el Papa León XIV ha decidido lanzar dos vehículos de inversión: uno para empresas europeas, el "Morningstar IOR Eurozon Catholic Principles Index" y otro para compañías estadounidenses, el "Morningstar IOR US Catholic Principles Index".

Inversión con impacto social

Según ha podido saber la agencia estadounidense, ambos índices están compuestos de cincuenta medianas y grandes compañías, incluyendo valores tecnológicos y financieros. Estos vehículos de inversión se agruparían, entonces, entre aquellos que tienen en cuenta valores sociales, ambientales o de gobernanza para componerse. Los llamados fondos ESG buscan rentabilidad a largo plazo, pero solo a través de empresas que cumplan con ciertos valores.

Sin embargo, esta clase de vehículos no pasan por su mejor momento. Según un informe de Morningstar publicado la semana pasada, los fondos ESG registraron retiradas de capital por valor de 84.000 dólares en 2025. Se trata de la primera vez que el mercado global de estos productos salda un año afectado por reembolsos netos, mostrando claramente la pérdida de interés de los particulares en invertir con la ética como brújula.

Ya existen precedentes

Lo cierto es que no se trata del primer caso de índices católicos en los mercados internacionales. En agosto de 2014, S&P Dow Jones Indices, uno de los principales proveedores mundiales de índices financieros, anunció el lanzamiento del "S&P 500 Catholic Values Index", un vehículo diseñado para incluir a las empresas del histórico selectivo estadounidense "cuyas prácticas comerciales se ajustan a las directrices de inversión socialmente responsable establecidas por la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos", anunció la compañía.

Según S&P Dow Jones, el índice no incorporará nunca compañías dedicadas a actividades que choquen con los valores católicos, entre las que destacan "las armas biológicas, las armas nucleares, fabricación de productos militares, empleo infantil o minas terrestres". Así, de las 500 empresas del índice general, unas 45 son excluidas de su variante católica, destacando a Boeing, la química Honeywell o la extinta contratista de defensa Raytheon.

Empresas ilustres encabezando los índices

Volviendo a los nuevos índices de la Santa Sede, según los comunicados a los que Bloomberg ha podido acceder, los nombres más ilustres del selectivo estadounidense son Meta y Amazon, mientras que en el caso de Europa son la tecnológica neerlandesa ASML y la teleco Deutsche Telekom.

El organismo que supervisa las inversiones de las instituciones vinculadas a la Iglesia es el Instituto de Obras Religiosas (IOR), el banco de la Santa Sede en la práctica. Tal y como destaca Bloomberg, la institución lleva años tratando de librarse de la reputación de mala gestión que le ha valido una serie de escándalos financieros. Con el cambio de mando en el Vaticano, el Papa León XIV ha tomado medidas para limitar el papel del IOR, entre ellas la aprobación, el pasado mes de octubre, de una normativa que distribuye la responsabilidad de invertir los fondos del Vaticano entre varias instituciones.

