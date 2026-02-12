González de Lara repite al frente de la CEA con una apuesta por el “humanismo en la economía” frente a tiempos convulsos
Moreno pide ayuda a los empresarios para la recuperación de Andalucía tras el accidente ferroviario y el temporal
Javier González de Lara ha sido reelegido este jueves como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). “El amplio respaldo a su candidatura, única en concurrir, ha permitido su designación por aclamación”, ha informado la patronal.
Durante su discurso, el presidente ha recordado que hace doce años y una semana que tomó posesión por primera vez en el puesto, al tiempo que ha asegurado que esta etapa tiene nuevos objetivos. “Creo que coincidiréis conmigo en que el entorno se mueve a ritmo frenético, vivimos tiempos difíciles, complejos... A veces creo que ya no caben más sobresaltos. No sé si, como yo, vosotros os preguntáis qué le está pasando al mundo”, ha subrayado en su discurso.
En este sentido, González de Lara ha apostado por el humanismo en la economía frente a los tiempos convulsos, en los que impera la polarización y la desafección.
“Este contexto también es tiempo de cambio para las organizaciones empresariales, que debemos afrontar nuestra propia evolución, readaptando fórmulas y modos de hacer. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos contribuir entre todos a aportar valores, a generar confianza, a dotar de sentido, a construir una sociedad más justa basada en el humanismo”, ha señalado.
Moreno alaba la labor empresarial
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en el acto organizado por la CEA, en el que ha felicitado al presidente de la confederación, al tiempo que ha agradecido a los empresarios su papel.
En este sentido, ha agradecido la solidaridad de las empresas en las últimas crisis que ha tenido que afrontar la comunidad, como son el accidente ferroviario de Adamuz y el temporal.
“Nos toca recuperar Andalucía”, ha subrayado durante su intervención, en la que ha pedido ayuda a los empresarios para llevar a cabo este proyectos tras las pérdidas milmillonarias que ha sumado la región en las últimas semanas. tras el accidente y el temporal. Además, ha apelado a la concordia para impulsar las empresas. “Con las calles incendiadas no se construye nada”, ha sentenciado.
Apoyo de las otras organizaciones empresariales
Durante el acto, Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme ha mandado, en primer lugar, su apoyo a los que están reconstruyendo sus vidas y actividades económicas tras el temporal y el accidente ferroviario y ha mostrado su agradecimiento a los equipos de emergencias.
Durante su discurso ha destacado los que para ella son principales límites a la actividad económica: las cargas burocráticas, el aumento de costes en general y el esfuerzo fiscal al que están sometidas las empresas en España. “Un 50% mayor que la media europea y con eso tenemos que salir a competir”, ha lamentado.
Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha felicitado a González de Lara y también a Moreno por si gestión al frente de las últimas crisis y ha lamentado la falta de conectividad en Andalucía, que le ha afectado directamente, ya que ha llegado tarde por un retraso de su avión.
Además, ha cargado contra el Gobierno, al que ha acusado de hacer electoralismo con las nuevas medidas que está impulsando y ha puesto el acento en el absentismo.
