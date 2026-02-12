Los ingresos suben un 1,2%
ING gana 335 millones en España y Portugal en 2025, un 7% más
El banco neerlandés suma 325.000 clientes en España y Portugal y eleva el ahorro gestionado por encima de 56.000 millones, un 8% más
Pablo Gallén
ING ganó 335 millones de euros en España y Portugal en 2025, un 7% más que en el ejercicio anterior, según informó la entidad este jueves. Entre enero y diciembre, los ingresos totales del banco neerlandés alcanzaron los 1.181 millones de euros, lo que supone un avance del 1,2%. En banca de particulares, el banco sumó 325.000 nuevos clientes y superó los 4,6 millones en la región. Casi la mitad de las altas (el 49%) correspondieron a clientes jóvenes, detalló ING.
En el área de ahorro, la entidad rebasó los 56.000 millones de euros en saldos de clientes, un 8% más. A lo largo del año, abonó 497 millones de euros en remuneración al ahorro y se abrieron 368.000 nuevas Cuentas Naranja.
En gestión de patrimonio fuera de balance, ING administraba 23.000 millones de euros en activos bajo gestión. El crecimiento se apoyó principalmente en el bróker, cuyos activos aumentaron un 30%, hasta 10.400 millones. Los fondos de inversión alcanzaron los 7.400 millones, mientras que el patrimonio en planes de pensiones se situó en 4.900 millones, un 9% más.
En crédito, la cartera hipotecaria ascendió a 25.900 millones de euros, un 9% más, impulsada por las hipotecas para menores de 36 años, que ya representan el 45% de la nueva producción. En total, la producción hipotecaria nueva se situó en 4.200 millones.
En financiación al consumo, el saldo total llegó a 4.000 millones de euros, con una nueva producción de 2.600 millones durante 2025.
Por último, en banca corporativa y de inversión, las líneas de financiación crecieron un 10%, hasta 14.300 millones de euros. El volumen movilizado en financiación sostenible se incrementó un 46%, hasta 10.900 millones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
- Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
- Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón
- Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
- Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30