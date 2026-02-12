Santa Bárbara integra los amortiguadores de Piedrafita en los blindados que exportará al Ejército de Letonia

Santa Bárbara, la filial española del gigante estadounidense del armamento General Dynamics, sigue avanzando en la integración de su cadena de suministro nacional en programas internacionales. En este contexto, la compañía ha contratado a Piedrafita —empresa madrileña especializada en suspensiones para vehículos de defensa— para suministrar el sistema de amortiguación del vehículo de infantería de cadenas de última generación Hunter, destinado a las Fuerzas Armadas de Letonia. Con esta adjudicación, Santa Bárbara refuerza la exportación de tecnología nacional y el papel de la industria española de defensa en el ámbito europeo.

Las primeras unidades del sistema de amortiguación ya se han entregado y se están integrando en la planta de Santa Bárbara en Trubia (Asturias), donde el Hunter será ensamblado y puesto a punto en el marco del programa internacional. La previsión es que los primeros vehículos lleguen a Letonia esta primavera, un año después de la contratación del primer lote por parte del Ministerio de Defensa letón.

El Hunter, basado en la plataforma Ascod, incorporará la solución de amortiguación desarrollada por Piedrafita, adaptada a los exigentes requisitos operativos del programa y diseñada desde la industria nacional para responder a escenarios de alta demanda.

La colaboración entre Santa Bárbara y Piedrafita cuenta con una trayectoria consolidada. Se inició en programas nacionales como Pizarro Fase 1 y, durante más de una década, se ha extendido a contratos internacionales, con adjudicaciones acumuladas superiores a los 15 millones de euros. Esta relación refleja la confianza mutua entre ambas compañías y la capacidad de la industria española para aportar soluciones competitivas en programas de elevada complejidad tecnológica.

Esta cooperación ejemplifica el compromiso de Santa Bárbara con la industria nacional, integrando capacidades de empresas españolas en plataformas que operan en el entorno europeo y de la OTAN. A través de este modelo, Santa Bárbara actúa como empresa tractora, vertebrando capacidades industriales en distintos territorios y contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía tecnológica. Actualmente, la cadena de suministradores de Santa Bárbara está formada por cerca de un millar de empresas de todo el país, especialmente pymes.

El programa Hunter, apoyado en una plataforma madura, probada y en servicio, refuerza la presencia de la industria española en Europa y genera retornos industriales tangibles a través de su cadena de suministro, consolidando a Santa Bárbara como un actor relevante en los programas internacionales de defensa.

