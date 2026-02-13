Salud laboral
Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España
El Ministerio de Trabajo computa un total de 735 fallecidos durante su jornada laboral a lo largo del anterior ejercicio
Un total de 735 personas perdieron la vida durante su jornada laboral a lo largo de 2025. Dicha cifra refleja un descenso de la siniestralidad laboral con consecuencias mortales del 7,7% respecto a la registrada el año anterior. Una evolución positiva que tiene lugar en un contexto de crecimiento de la ocupación, si bien todavía no suficiente como para bajar de la cota de los dos trabajadores fallecidos al día.
El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes los datos de accidentes de trabajo del global del ejercicio de 2025. Los mismos reflejan una evolución mayoritariamente positiva y una mejora de la seguridad en las empresas. Hay menos accidentes que acaban causando baja de trabajadores y también menos accidentes con consecuencias mortales. Entre enero y diciembre de 2025 la autoridad laboral registró un total de 620.386 siniestros, sobre una población trabajadora de alrededor de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. El número de accidentes se ha reducido en un 1,3% respecto a los 12 meses precedentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ley entra en vigor: los universitarios andaluces tendrán que tener un B2 en idiomas para obtener el título
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón
- La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia
- La chirigota del Bizcocho y la comparsa de Alcalá 'El patriota' hacen historia en el Carnaval y entran en la Final del Falla
- Buenas noticias' para el nuevo barrio del Higuerón: la Junta de Andalucía ultima la nueva estación de metro
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- Suspendidas las clases en 22 municipios de Andalucía este viernes por las fuertes lluvias, tres en la provincia de Sevilla