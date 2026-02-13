Los accidentes laborales mortales bajaron un 7,7% en 2025 pero siguen dejando dos muertos al día en España

Un total de 735 personas perdieron la vida durante su jornada laboral a lo largo de 2025. Dicha cifra refleja un descenso de la siniestralidad laboral con consecuencias mortales del 7,7% respecto a la registrada el año anterior. Una evolución positiva que tiene lugar en un contexto de crecimiento de la ocupación, si bien todavía no suficiente como para bajar de la cota de los dos trabajadores fallecidos al día.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes los datos de accidentes de trabajo del global del ejercicio de 2025. Los mismos reflejan una evolución mayoritariamente positiva y una mejora de la seguridad en las empresas. Hay menos accidentes que acaban causando baja de trabajadores y también menos accidentes con consecuencias mortales. Entre enero y diciembre de 2025 la autoridad laboral registró un total de 620.386 siniestros, sobre una población trabajadora de alrededor de 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. El número de accidentes se ha reducido en un 1,3% respecto a los 12 meses precedentes.

