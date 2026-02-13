Las Cruzcampo son ya 100% sostenibles: Heineken sólo usa energía renovable en sus fábricas de cerveza

Las cervezas Cruzcampo, Heineken, Amstel o El Águila se fabrican ya sólo con energías renovables. Heineken España ha completado una inversión de 80 millones de euros en todas sus plantas, entre ellas las de Sevilla y Jaén, para completar la transformación de las fuentes de suministro eléctrico y de energía térmica que se usan para la fabricación de todas sus marcas de cerveces, cider y tintos de verano.

Este proceso ha tenido un marcado "acento andaluz": la planta termosolar de Sevilla -desarrollada junto a ENGIE y considerada la mayor de uso industrial de Europa- ha sido determinante para descarbonizar el calor industrial. Por su parte, la planta de biomasa de Jaén transforma restos de olivar en energía térmica renovable, y la planta fotovoltaica de El Andévalo (Huelva), en colaboración con Iberdrola, aporta la electricidad de origen 100% renovable que completa el mix energético de los centros productivos de la compañía en España.

La comunidad alberga dos de sus cuatro fábricas -Sevilla y Jaén-, además de dos microcervecerías en Sevilla y Málaga, por lo que se ha consolidado como como uno de los principales ejes productivos de la compañía. Desde estos centros no solo se elaboran millones de hectolitros de cerveza cada año, sino que también se impulsa "un modelo industrial más eficiente, innovador y competitivo, alineado con los objetivos globales de descarbonización del grupo".

Una transformación "pionera"

Heineken España subraya que esta transformación de la producción de cerveza convierte a la empresa en "pionera": "Marcamos un hito para la industria y para España: Descarbonizar el calor industrial ha sido un desafío enorme que refuerza nuestra competitividad y demuestra que la transición energética puede ocurrir a escala cuando hay ambición, innovación y alianzas", destaca el presidente de Heineken España, Etienne Strijp.

Las inversiones, que suman 80 millones de euros junto a los distintos partners. Además de las fábricas de Sevilla y Jaén, los trabajos han permitido la adecuación de las industrias ubicadas en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

Un objetivo que une al Gobierno y a la Junta de Andalucía

El anuncio de Heineken ha reunido a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al consejero de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta de Andalucía, Jorge Paradelas. Junto a ellos han an participado Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HEINEKEN España; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Janis Rey, Managing Director Local Energy Infraestructures ENGIE España; y Miquel Frasquet, director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom. Todos ellos han puesto el acento en la valentía mostrada por HEINEKEN España al defender una hoja de ruta exigente, verificable y replicable que integra distintas soluciones renovables para abastecer sus procesos industriales.

“Este proyecto simboliza el éxito de la transición energético, transformadora y colaborativa y la colaboración público-privada como eje de tracción es también parte del resultado. HEINEKEN se marcó el objetivo de ser 100% renovable en el año 2030 y en España lo ha alcanzado 5 años antes, una anticipación muy valiosa y un ejemplo a seguir. Se trata de un logro que implica un esfuerzo constante, es dedicación, una década de apuesta por la ciencia, por la tecnología, por la sostenibilidad, y también, sobre todo, una determinación de perseguir objetivos y de cumplirlos”, apuntó Sara Aagesen.