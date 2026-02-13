Bolsa de Madrid
El Ibex 35 intenta frenar el golpe de la agitación global por la IA y busca recuperar los 18.000 puntos
La Bolsa de Madrid intenta cerrar la semana en positivo tras las ventas generalizadas en Wall Street y Asia
El Ibex 35 busca contener las caídas al cierre de la semana en una sesión marcada por altibajos tras registrar tres jornadas consecutivas de retrocesos, a medida que persisten los miedos acerca de las valoraciones de la inteligencia artificial (IA) en Wall Street y Asia. El selectivo español retrocede cerca de un 0,25% en el primer tramo de la sesión este viernes y se aleja de la cota de los 18.000 puntos.
El resto de los parqués en Europa se contagian del nerviosismo en la apertura bursátil del continente. El índice alemán de referencia, el Dax, cae un 0,22% en la apertura; París, un 0,58%; Milán, un 0,57%, mientras que Londres intenta girar al alza.
En el primer tramo de la sesión, los títulos de Mapfre ascienden con más fuerza (+2,41%) y le siguen IAG (+1,22%), Acciona (+1,16%). Del lado contrario, las caídas más destacadas son Acerinox (-2,12%), Puig (-1,82%), ArcelorMittal (-1,11%) y Enagás (-0,96%).
Los metales preciosos suben esta mañana gracias al aversión al riesgo de los inversores. El oro, el activo refugio por excelencia, sube un 1% hasta marcar de nuevo el umbral de los 5.000 dólares mientras que la plata sube a mayor medida, con una revalorización del 3% hasta los 77,8 dólares.
La compañía de hardware, Cisco, se ha visto envuelto en el ojo del huracán. Los títulos del grupo registraron una caída por encima del 12% este jueves en el índice Nasdaq tras presentar previsiones por debajo de las expectativas del mercado, un movimiento que ha contagiado las grandes tecnológicas, sobre todo los Siete Magníficos.
"Las acciones de software cotizan ahora como los bancos en 2008", explicó Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management en Singapur, a la agencia Bloomberg, esta mañana. "Asia ha tenido un buen rendimiento en lo que va de año, pero me preocupa la correlación de los mercados mundiales y una relajación táctica", añadió.
En los mercados petroleros, el barril del Brent, la referencia europea, se ha dado un respiro con leves caídas del 0,10% hasta marcar los 67,45 dólares al igual que su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), hasta tocar los 62,80 dólares.
