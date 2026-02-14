Esther Parejo, la mentora sevillana que guía a las empresarias a convertirse en referentes para las más jóvenes

A Esther Parejo (Sevilla, 1975) le han servido sus más de 25 años de experiencia en comunicación institucional y corporativa para poner en marcha su marca personal, con la que ayuda a mujeres empresarias y emprendedoras a mejorar su manera de trasladar a la sociedad qué hacen y cómo lo hacen.

"Inicié mi carrera por cuenta propia con una agencia de comunicación junto a otros socios. Estaba enfocada a cubrir todas las labores de comunicación externa y a la organización de eventos, pero vi que era una necesidad en el mercado ayudar a otras mujeres empresarias y emprendedoras a mejorar su comunicación y de ahí surgió Esther Parejo como marca personal y mi labor como mentora de comunicación, visibilidad y autoridad de marca", explica.

Parejo detectó que, más que un problema de liderazgo o talento femenino, "lo que había era un problema de la visibilidad de ese talento y de ese liderazgo, porque hay mujeres con habilidades impresionantes, con puestos de responsabilidad y de cotas de poder, pero la visibilidad de estas personas sigue siendo mínima, hasta el punto de que hay pocas referentes femeninas cuando tú le preguntas a cualquier chica joven".

Así, trabaja la marca personal de mujeres empresarias, directivas o emprendedoras que quieren dar pasos en firme a la hora de posicionarse como referentes en sus respectivos sectores. "Y no solo en digital, porque muchas de ellas han confundido el tener visibilidad con tener una presencia digital activa y con un alcance viral y realmente después se han dado cuenta que eso no es lo que estaban buscando", apunta.

En este sentido, Parejo trabaja para que estas mujeres sean referentes en sus nichos de mercado a través de la presencia en medios de comunicación y ayudándoles a convertirse en conferencistas, speakers o ponentes en foros de su interés, incluso las acompaña a la hora de escribir sus propios libros técnicos como expertas.

Lidera con Voz Propia

Para impulsar esta filosofía de trabajo ha impulsado Lidera con Voz Propia, un evento presencial que se desarrolla cada tres meses -la última edición se ha celebrado esta misma semana- y en el que no solamente se habla de comunicación, sino que se refuerzan muchas de las bases empresariales que cualquier mujer al frente de un negocio necesita tener bien consolidada.

"2026 va a ser un año muy importante para mi marca personal porque es el año de consolidación de Lidera con Voz Propia, que más allá de un evento presencial, de una jornada intensiva, un seminario estratégico para mujeres empresarias, emprendedoras y directivas, es una comunidad", señala.

Dentro de este foro ha anunciado la creación de la primera gala de premios Lidera con Voz Propia, que van a ser unos galardones a la visibilidad del talento y el liderazgo femenino. "Y remarco lo de visibilidad porque no va a ser un premio al liderazgo, en distintos sectores, sino que va a ser un premio a la visibilidad de ese liderazgo porque creo que es muy necesario incentivar que estas mujeres líderes empiecen a trabajar esa visibilidad y compartan con el resto del mundo aquello que hacen porque eso, sin duda alguna, transforma los entornos".

Perfil de clientas

Este impulso a la visibilidad del talento y liderazgo femenino es más necesario que en el caso de los hombres porque, según Parejo, "hay una desventaja competitiva a la hora de cómo posicionarnos, cómo vendernos, cómo asumir que el espacio que ocupamos lo merecemos" a causa de que las mujeres han tenido, a medida que han ido asumiendo puestos de responsabilidad, siempre ha habido una justificación de fondo que han tenido un impacto directo en la comunicación un impacto directo en la comunicación.

En cuanto al perfil de sus clientas, Parejo explica que donde aporta más es a mujeres empresarias con una carrera consolidada, pero que o bien ha tenido una redefinición profesional en su madurez o asumiendo los nuevos retos de visibilidad que precisamente las redes sociales nos imponen y la altísima competencia que hay ahora en todos los sectores de actividad, pues se dan cuenta de que realmente no se percibe el valor que aportan". Se trata de mujeres de su generación en su mayoría, de entre 45 y 55 años, "que suelen pensar que, porque nos han educado así, creen que contarle al mundo lo buenas que son en lo que hacen era algo vinculado a la vanidad, al egocentrismo, o sea, tenían muchos componentes negativos".

Fundamentalmente, trabaja con mujeres profesionales libres, como terapeutas, psicólogas, coach, expertas en comunicación, abogadas o vinculadas al sector financiero, y también con profesionales sanitarias, del sector de la belleza o el autocuidado. Todo lo que tiene que ver con autocuidado tiene muchísimo desarrollo en marca personal.