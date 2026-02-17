Presentado en Dubai el dispositivo tecnológico inventado en Sevilla para medir la glucosa sin dolor

Bien está lo que bien acaba. Un reto de ingeniería biomédica ideado y desarrollado con gran esfuerzo durante 10 años en Sevilla está a punto de llegar a la meta: tener el marcado CE europeo de dispositivo médico homologado para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes tipo 2, y ayudar a la población en general para controlar el nivel de azúcar en sangre y prevenir los riesgos que ello causa a la salud. La startup Glucube ha materializado un dispositivo y un sistema que con un haz de luz infrarroja y combinando espectrocopía y procesamiento de datos avanzado, sin necesidad de pinchazos, agujas o cualquier otro método invasivo, y sin necesidad de consumibles desechables, permite medirlo y monitorizarlo rápidamente. Ya lo están presentando en los principales eventos mundiales de tecnología para la salud.

El equipo de dirección de Glucube, encabezado por su fundador, Pedro Luis Navarro Gómez, estuvo la semana pasada en Dubai participando con un 'stand' en la World Health Expo – Arab Health, con más de 235.000 visitas de profesionales de todas las vertientes sanitarias. También lo hicieron en noviembre de 2025 en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde cada año tiene lugar Medica, la feria más importante de la innovación en este sector, con más de 80.000 profesionales acreditados. En esta cita, Glucube logró a través de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) apoyo para tener un stand en el Pabellón de España, gestionado por el ICEX.

Integrantes del equipo de Glucube, la semana pasada participando en Dubai en la World Health Expo – Arab Health. De izquierda a derecha, Jesús Riesgo Barrau, María de Solís Gallego, José M. Fornés Rumbao, Pedro Luis Navarro Gómez (fundador y director), y Alberto Navarro Vega. / El Correo

Pedro Luis Navarro asegura que “tanto en Düsseldorf como en Dubai hemos tenido muy buena acogida. Nuestro principal objetivo era buscar distribuidores para comercializar internacionalmente nuestro producto, que es el primer dispositivo no invasivo para medir el nivel de glucosa de uso personal y doméstico. Y muchos están dispuestos. Por ejemplo, en Oriente Medio, donde son altísimas las tasas de diabetes. Por sus costumbres alimenticias hay países donde el 30 por ciento de la población es diabética”.

Facilidad de uso y para analizar la medición

Glucube está compuesto por cuatro factores: un dispositivo de medida que es portátil y fácil de utilizar; una aplicación móvil a la que llega la señal emitida por el dispositivo y la envía a una plataforma en la nube y permite monitorizar su historial, amén de añadir registros de los hábitos diarios de alimentación, medicación, insulina y ejercicio físico; una plataforma en la nube que traduce las señales en mediciones de glucosa mediante un procedimiento avanzado de señal que es el entrenador personal del sistema y permite avanzar en el control de la glucosa, según vaya incrementando la adherencia del paciente; y una plataforma web que permite a los profesionales sanitarios realizar un seguimiento remoto y en tiempo real de sus pacientes, lo que les ayuda a estar mejor informados sobre su evolución, e incluso emitir alertas.

“El ser humano tiende a evitar el dolor. Por eso muchas personas rehuyen la continuidad de pincharse, e incurren en el autoengaño para justificarse, en decirse 'no hace falta, ya estoy bien'. Nuestro sistema elimina esa dificultad y permite aprender con más facilidad cómo es el comportamiento y evolución de nuestro propio organismo. En el ámbito de la prevención de la diabetes no hay nada similar que puedas incorporar a la vida cotidiana”, explica Pedro Luis Navarro.

Al respecto, añade que “si una persona se acostumbra a utilizar Glucube puede habituarse a evitar picos de glucosa, a seguir pautas de nutrición más adecuada para reducir peso, y su organismo va a funcionar mejor y tener menos complicaciones de salud. Queremos ayudar a esas personas que están cerca de convertirse en diabéticos, para que tengan la oportunidad de frenarlo. Porque la diabetes es una enfermedad silenciosa, los daños tardan en percibirse en el sistema circulatorio, en la visión, en los riñones, etc.”.

La investigación básica y la ingeniería electrónica de Glucube ha sido desarrollada por su equipo en Sevilla. / El Correo

Estudios clínicos con hospitales de Sevilla

Para demostrar con análisis clínicos aprobados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios los beneficios que aporta Glucube, en 2024 hicieron un estudio en coordinación con el Hospital Universitario Virgen Macarena, en el que participaron 105 pacientes, y tuvieron en sus domicilios Glucube y un glucómetro estándar para contrastar la toma de datos en el control de su nivel de glucosa. En 2025, se ha hecho otro estudio, con el Hospital Universitario Virgen del Rocío y participando personas con diabetes tipo 2. Agradece el fundador de Glucube “la implicación de muchos profesionales sanitarios que han constatado cómo puede beneficiar a amplios sectores de población”.

A través de su página web ya está a la venta, al precio de 449 euros, con el marcado CE de producto electrónico de bienestar, y ya lo utilizan 3.000 personas. Tienen presentada y aprobada toda la documentación clínica y técnica, e implementado el sistema de calidad, para conseguir durante los próximos dos o tres meses la certificación europea de producto sanitario.

“Queremos ayudar a la ciudadanía con un producto mediante el que te puedas medir. Que cuando alcanzas cierta edad, o tus hábitos nutricionales no son los adecuados, o tienes una carga genética que influye en tener un alto porcentaje de posibilidades de ser diabético, pues tengas una herramienta para medirte y para comprobar qué te hace subir la glucosa y qué no. Y que cada persona tome conciencia para mejorar, teniendo en cuenta qué ha tomado y qué ha dejado de tomar. Si integras ese hábito, puede ser que la enfermedad no se produzca en ti, o que sea menos grave”, afirma Pedro Luis Navarro.

Glucube ha crecido desde Espacio RES, incubadora y aceleradora de startups, y ya cuenta con una plantilla de 22 personas. / El Correo

El origen de Glucube se remonta diez años atrás, cuando Pedro Luis Navarro entabló relación con el prestigioso Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla, encabezado por la catedrática Laura Roa, investigadora pionera y de notable prestigio internacional en este ámbito. “Yo estaba articulando para una empresa una aplicación con un pulsioxímetro para la apnea. Contacté con este grupo y Laura Roa me dio a conocer varias investigaciones en las que estaban logrando avances esperanzadores para diversos posibles usos. Una era obtener datos biomédicos con el uso de infrarrojos. Y decidí profundizar en esto, iniciamos la colaboración, y vi que era prometedor”.

En 2017 decidió enfocarse a fondo en este proyecto, poniendo dinero de su bolsillo, vendiendo un piso para tener más fondos. Admite que “si yo hubiera conocido el enorme grado de complejidad a lo que me enfrentaba con Glucube, por lo que comporta ser un producto y un sistema para el sector salud, quizá no lo hubiera emprendido. Estoy muy orgulloso del maravilloso equipo que lo ha conseguido sacar adelante. A lo largo de diez años, hemos ido consiguiendo acreditaciones y homologaciones, y ya estamos a punto de tener la condición de producto médico con certificación europea”.

Todo ideado y fabricado en España

“En este proyecto han intervenido más de 70 ingenieros. Además de nuestro equipo en Sevilla de investigación básica y de electrónica, han participado también muchos del Instituto de Biomecánica de Valencia. Para ellos era también un reto conseguir la aplicabilidad industrializable del producto de investigación básica que habíamos desarrollado”.

Una de sus decisiones más firmes ha sido optar porque se fabrique en España y evitar la tentación de abaratar costes desde otros países, “hemos apostado porque la tecnología no salga de España. Los dispositivos se hacen en Granada, y el montaje se hace en Madrid. La última llave del conocimiento siempre es de nuestros ingenieros. Eso nos hace independientes y garantiza afrontar mejor la evolución continua”.

Glucube tiene ya 22 personas en plantilla y trabajan en Sevilla desde Espacio RES, la incubadora y aceleradora de startups a la que llegaron en 2020. Carlos Lora Calvo, cofundador y presidente de la fundación que impulsa dicha entidad, es socio de Glucube.

Para sostener la travesía del desierto que comporta dedicar tiempo y recursos a una empresa que no genera ingresos, confiesa que “hemos estirado lo indecible el escaso dinero que hemos conseguido. En nuestra sociedad hay muchas barreras para emprender. Glucube, por su envergadura, es un proyecto cuyo presupuesto debería haber sido de 10 millones de euros. Y lo hemos hecho captando menos de 2 millones entre fondos públicos y privados. El esfuerzo y el desgaste han sido enormes”.

El apoyo de Cofares

El principal aliado que han conseguido es la distribuidora farmacéutica Cofares, “confió en nosotros, ha entrado como inversor y va a ser nuestro canal de distribución en España. Eso es muy importante, porque ellos suministran a 14.000 farmacias”. Además, Glucube cuenta con el apoyo inversor de algunos 'business angels' y 'family office', y varias familias de Sevilla que les han ayudado.

“Tenemos otra ronda abierta de entrada de inversores para dar el salto a la internacionalización. Confío en que ahora que nos encontramos en una fase muy cercana a ser producto médico, podamos conseguir capital con más facilidad. Estamos hablando con varias entidades de 'venture capital' para llegar a un acuerdo”.

Pedro Luis Navarro Gómez, nacido en Sevilla hace 60 años, tiene desde 1985 una larga trayectoria como consultor tecnológico, ha sido socio de varias empresas. Desde su infancia vivió la cultura emprendedora y del sacrificio para alcanzar objetivos, “aprendí muchísimo de mi padre, que era un trabajador nato, puso en marcha varios negocios, y ayudó a mucha gente. Yo con 12 años le apoyaba en el reparto de muebles y televisores a familias que pagaban a plazos, y fui descubriendo que en la sociedad había personas de todo orden y condición”.