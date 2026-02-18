Naturgy refuerza a Reynés ampliando su mandato hasta 2030 y reordena el poder en el consejo tras los cambios accionariales

Naturgy lanza la reordenación de su gobernanza tras los cambios accionariales y refuerza a su presidente. El consejo de administración del grupo, principal gasista y tercera mayor eléctrica en España, ha decidido por unanimidad proponer a la junta de accionistas adelantar la renovación del mandato del presidente ejecutivo, Francisco Reynés, y extenderlo cuatro años más hasta 2030 (hasta ahora, y tras la última reelección, su mandato expiraba en marzo del próximo año).

El presidente, también vicepresidente de Criteria -brazo inversor de la Fundación La Caixa y el mayor accionista de la energética-, ve ampliada su presidencia en un intento de blindar la estabilidad en la cúpula a la espera de nuevos cambios accionariales. Y Reynés también se pondrá al frente de una comisión de nueva creación de visión estratégica para enfocar la estrategia de la compañía a largo plazo, en la que tendrán presencia todos los grandes accionistas.

El consejo de administración también emprende su reorganización con un nuevo juego de pesos de poder tras los cambios accionariales de los últimos meses. El órgano de gobierno llevará a la junta de accionistas una propuesta para elevar el peso del fondo de australiano IFM con un tercer consejero, igualando los asientos que ya tiene Criteria, y para reducir de tres a dos consejeros el poder del gigante BlackRock-GIP tras la desinversión de hace unos meses.

Tras los movimientos de los últimos meses, con BlackRock vendiendo parte de su participación y Criteria elevándola, el accionariado de Naturgy se reparte actualmente entre CriteriaCaixa (25,9%), el fondo australiano IFM (15,1%), el fondo CVC (13,8%), Blackrock (12,6%, de los cuales 11,4% corresponde a la participación de GIP), Corporación Alba (5%) y el grupo estatal argelino Sonatrach (4,1%). Hasta ahora, IFM es la única que tenía dos consejeros, frente a los tres representantes de GIP-Blackrock, CVC-Alba y CriteriaCaixa. El grupo Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración.

