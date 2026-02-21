La factoría de Horse, punta de lanza de la automoción en Sevilla: alcanzará las 33 millones de cajas de cambio en 2026

El barrio de San Jerónimo tiene un fuerte carácter histórico vinculado a la industria. Desde mediados del siglo pasado, el sector de la automoción se erigió como protagonista en una avenida plagada de bloques de pisos blancos y amarillos frente a los que se levanta la fábrica de Horse, un símbolo en la ciudad de Sevilla.

Esta planta -una de las 17 con las que cuenta el grupo- ha pasado por varias fases desde su inauguración y, desde hace 60 años, es un referente mundial en la producción de cajas de velocidades. En 2023, vivió un momento clave en su trayectoria: Renault pasó a ser Horse Powertrain, formando parte así de una "nuevo líder global que ofrece productos, tecnología y soluciones para la movilidad, apoyando a los fabricantes de automóviles con una gama de sistemas que incluyen motores de combustión, transmisiones híbridas o electrónica de potencia", como explica Wesley Palma, director de la factoría.

Nuevo hito: 33 millones de cajas de cambio

La compañía actual es fruto de una joint venture de Renault Group (45%), Geely (45%) y Aramco (10%) y está formada por dos divisiones: Aurobay Technologies y Horse Technologies. Presta servicio a fabricantes como Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan o Mitsubishi Motos Corporation.

Según explica Palma, la planta hispalense alcanzará este año los 33 millones de cajas de cambio fabricadas en toda su historia. En este sentido, destaca que, recientemente, ha vivido "la mayor transformación de las últimas décadas" para pasar de las cajas de cambios tradicionales a las transmisiones para vehículos híbridos.

"Una de las claves de este éxito ha sido el alto nivel de profesionalidad del equipo, algo que quiero poner especialmente en valor", subraya Palma. Además, destaca también el haber asegurado las condiciones "para colaborar y crear excelencia, lo que nos ha permitido lograr el certificado GPTW (Great place to work) en 2025 o lugar excelente para trabajar". A ello se suma, añade, la innovación en la tecnología que permite agilizar los procesos y la competitividad, "que es necesaria e importante para nuestro futuro".

La planta de Horse de Sevilla, en números

Actualmente, la factoría de Horse en Sevilla cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados y fabrica en torno a 700.000 unidades de cajas de cambio al año. "Pero lo más importante para Horse Powertrain no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, que es facilitar la movilidad para todos, adaptándonos a lo que necesita cada región y cada cliente a través de soluciones sostenibles y accesibles.

En cuanto a los planes a medio y largo plazo, Palma pone el acento en las soluciones sostenibles, de ahí su apuesta por tecnologías avanzadas, como los motores de combustión de bajas emisiones, sistemas híbridos y soluciones Range Extender y combustibles alternativos "para contribuir a la descarbonización y a una movilidad responsable, sostenible y accesible".

Datos de Horse Powertrain Nombre de la compañía: Horse Powertrain Dirección: Avda. Medina y Galnares, 32. 41015 Sevilla Nº de trabajadores en plantilla: 1.106 empleados Producción: 561.868 unidades en 2025 Desde cuándo está presente en Sevilla: ISA 1938 > Renault 1966> Horse 2023

Distribución del negocio

En cuanto a la distribución del negocio de Horse, Sevilla es actualmente la principal fábrica de cajas de velocidades de la compañía en el mundo, tanto por experiencia, como por tamaño, capacidad y diversidad de modelos, aclara Palma.

Además, es el único centro que fabrica este producto para vehículos híbridos. "La joint venture con Geely nos permitirá explorar nuevas oportunidades e incluso vender nuestra tecnología y productos a otros grandes fabricantes de vehículos a nivel mundial", explica el director de la factoría.

Principales retos de la industria en Sevilla

Horse forma parte de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

En cuanto a los retos que afronta el sector en la provincia, Palma asegura que "Sevilla, sin ninguna duda, tiene todo el talento para que su tejido industrial siga creciendo y fortaleciéndose". Por ello, aboga por impulsar la inversión, la innovación y la colaboración entre las instituciones. "Esto es clave para que nosotros seamos capaces de transformar los retos globales en oportunidades para la región de Sevilla y Andalucía", concluye.