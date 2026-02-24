Ciclogreen da un gran salto: 2 céntimos por kilómetro por compartir coche

La consolidación de una empresa pionera depende, entre otros factores, de que exista un número suficiente de personas que utilicen su innovación y ello genere ingresos. No basta con ser bueno, ha de generar caja. La Historia atesora muchos ejemplos de hallazgos, inventos y soluciones que no consiguieron ser viables porque se adelantaron a la mentalidad del tiempo en que fueron articulados, o porque no encontraron la vía para que fueran fácilmente adoptados por la ciudadanía. Ciclogreen ha vivido en esa paradoja, y su resiliencia y capacidad de evolucionar durante 10 años ya ha encontrado el momento y las condiciones para su despegue económico como empresa de innovación social en pro de la movilidad sostenible.

“Para nosotros el 5 de diciembre de 2025 es un momento de inflexión. La entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Parlamento español, y la articulación por el Ministerio de Transición Ecológica de los Certificados de Ahorro Energético para empresas o para personas, en los que también se ha incluido el 'carpooling' (compartir coche) como una opción de movilidad sostenible que certificar y bonificar, supone un antes y un después en nuestro modelo de actividad. Si el año pasado nuestra facturación creció un 40%, con lo que estamos comprobando en tres meses auguramos que en 2026 se duplicará o triplicará”, comenta Gregorio Magno Toral, fundador y CEO de Ciclogreen desde Sevilla.

Dicha ley exige que todo centro de trabajo con más de 200 trabajadores, o más de 100 por turno, ya sean de empresas privadas o de organismos públicos, tiene que elaborar un plan de movilidad sostenible e implementar acciones para descarbonizar el tráfico que genera. “En la elaboración de esos planes éramos competitivos como consultora desde hace años, tenemos mucha experiencia”.

Grandes empresas que compran el ahorro energético

“Hay otra novedad normativa que está catapultando nuestro desarrollo empresarial. El Ministerio de Transición Ecológica permite que se financien medidas de eficiencia energética y ahora tenemos a las grandes empresas energéticas comprándonos los ahorros que genera el desplazamiento en coche compartido que fomentamos con el uso de nuestra aplicación. Eso nos permite premiar con dos céntimos por kilómetro a cada usuario por compartir coche. Eso ha multiplicado por cinco el número de usuarios de la aplicación en menos de un año. Nosotros les transferimos el dinero a través del formato de tarjetas regalo en productos de Decathlon, Carrefour, Eroski, Netflix, etc.”.

Tal como explica, “para elaborar los planes de una empresa, analizamos cómo es la movilidad de la plantilla para ir y volver del trabajo, se establecen objetivos y se consensúan una serie de acciones con la empresa y con los representantes de los trabajadores. A los dos años, la empresa ha de presentar un informe muy detallado sobre qué se ha hecho. Ya no vale hacer un plan para tenerlo en el cajón. Hay que implementarlo, y nosotros ayudamos”.

Uno de sus grandes clientes es Naturgy, que también es socio para fomentar estos procesos de ahorro energético. Otros clientes significativos son: BBVA, grandes corporaciones como Arcelor Mittal, CAF, Corporación Mondragón, Fagor, la farmacéutica Esteve, Puerto de Bilbao, Real Betis Balompié, Iturri, Carrefour, Universidad de Sevilla, Universidad Olavide, Universidad Loyola.

Gregorio Magno Toral, fundador de Ciclogreen, recibiendo en Hyderabad (India) el premio World Summit Award en la categoría de medio ambiente y energías verdes. / El Correo

Caso de éxito con los trabajadores de Michelin

Otro de sus casos de éxito es Michelin, que tiene cuatro fábricas en España (Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid). Según los datos de Ciclogreen, “en 15 días se han registrado 700 trabajadores como nuevos usuarios de nuestra aplicación. Dentro de una empresa funciona muy bien el 'boca-oído' y eso acelera el cambio de hábito de quienes aún no comparten coche”.

“Hay un valor añadido para nuestra aplicación. Estamos certificados por el Ministerio de Transición Ecológica para el cumplimiento de todos esos ahorros energéticos. Ha sido un proceso largo, más de un año, con auditorías, hemos tenido que adaptar la aplicación a esos requerimientos, con más sofisticación tecnológica, para que garantice la honestidad de toma de datos, la trazabilidad, y la conversión en certificado de ahorro energético, al haber un beneficio económico de por medio. Hemos agregado muchos mecanismos de protección de datos y de privacidad”.

“Tenemos una creciente comunidad de usuarios, que en cualquier lugar de España puede obtener esa ventaja de 2 céntimos por kilómetro en coche compartido, por usar la bici para transporte urbano. Y no solo por desplazamientos para ir o volver del trabajo. Y también pueden ser itinerarios en los que se atraviese más de una provincia, y de varios cientos de kilómetros”.

Cómo darse de alta y autentificar el kilometraje

Este es el procedimiento, según explica: “Se dan de alta en nuestra aplicación, que es gratuita. Seleccionan el medio de transporte, activan la toma de datos (nombre, apellidos, número de DNI, número de teléfono) para que se valide la autenticidad del desplazamiento y evitar trampas. Al activarlo el conductor, le sale un código QR, se lo muestra a los otros pasajeros, lo escanean desde la aplicación con sus respectivos móviles, activan el código 'ciclofriends' y queda registrado el inicio del viaje. Hay que hacerlo también al final del recorrido, y se obtiene el beneficio de 2 céntimos por kilómetro para cada pasajero”.

Otra mejora tecnológica que han logrado es que su aplicación funcione como las más conocidas para compartir coche y se puede publicar el itinerario, ya sea ocasional o recurrente, y ver qué porcentaje de coincidencia tiene con rutas de otras personas, dando la opción a comunicarse por chat privado y encriptado para estar en contacto y poder concertar ir juntos. “Y ninguno paga, ni tiene que enviar dinero. Al contrario, todos los que vayan en ese coche recibirán el incentivo”.

Ciclogreen ha logrado ampliar las prestaciones de su plataforma y su app con el fin de que personas que quieren compartir itinerarios en coche pueden localizarse y beneficiarse conjuntamente de la bonificación por ahorro energético. / El Correo

De biólogo a emprendedor

Gregorio Magno Toral, nacido en Sevilla hace 45 años, es el 'alma mater' de Ciclogreen, cuya plantilla cuenta actualmente con 15 personas. Doctorado en Biología, tras terminar su tesis como investigador en la Estación Biológica de Doñana, cuya sede está en Sevilla TechPark, se sintió motivado a emprender alguna iniciativa en consonancia con la transformación que estaba viviendo la capital andaluza gracias a la construcción de la red de carriles bici para fomentar el incremento de medios de transporte no contaminantes en los desplazamientos urbanos. “Como investigador había participado en proyectos de cambio climático, y quise montar algo que tuviese impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad”.

En 2015 arrancó la actividad de Ciclogreen, con Andoni Recabarren incorporado como socio cofundador, y ambos continúan al frente de la empresa. “Comenzamos enfocados a recompensar la movilidad en bicicleta y andando. Y se nos ocurrió que el negocio podía basarse en dar visibilidad a las marcas que ofrecían recompensarlo. A partir de ahí, hemos pivotado mucho para encontrar un auténtico modelo de economía circular”.

“La primera experiencia piloto que nos permitió evolucionar la propuso Juan Ignacio Morales Conde cuando dirigía la aceleradora de startups El Cubo de Andalucía Open Future, gestionada por Telefónica y Junta de Andalucía, donde habíamos sido seleccionados. Nos planteó que Telefónica, en su sede de la delegación territorial andaluza, tenía muchos problemas para que su plantilla pudiera aparcar cerca. Y nos encauzó a hablar con el departamento de recursos humanos para plantear qué posible modelo podía contribuir a paliarlo. Ahí se vio la opción para que dejáramos atrás un modelo inspirado en los cupones descuento tipo Groupon, y creáramos un modelo de software como servicio (SaaS) para empresas grandes que pueden pagar por ello, pues necesitan resolver el problema de movilidad de sus empleados por falta de aparcamientos, y también demostrar que están reduciendo emisiones contaminantes”.

El equipo principal de Ciclogreen, cuya plantilla va a crecer en 2026 para consolidar sus previsiones de fuerte incremento de la facturación. / El Correo

Apoyo de premios y de inversores

A lo largo de los años, cuando aún no tenía tantas opciones de ingresos recurrentes, Ciclogreen ha logrado numerosos premios en España y Europa por la originalidad y calidad de su planteamiento. Y fue capaz, siendo una startup de Sevilla, de ser elegida para proyectos financiados con fondos europeos en los que su aplicación se utilizaba para que municipios alemanes, daneses y holandeses estimularan en sus respectivos vecindarios que usaran más la bicicleta, el autobús o el tranvía.

El premio internacional más reciente lo recibieron en 2025 en Hyderabad (India), cuando les concedieron el World Summit Awards a la innovación en medio ambiente y energías verdes. Fue la única startup española premiada en ese certamen.

Ciclogreen también acredita el mérito de ir consiguiendo el respaldo de inversores, además del apoyo de Enisa (Empresa Nacional de Innovación, del Gobierno de España). “Tenemos a 'business angels' como Tom Horsey, de referencia en Sevilla, y tres fondos de impacto social: Ship2B, La Bolsa Social, Ship2B, y el de la escuela de negocios IESE. Además, se nos ha unido el fondo de la aceleradora europea de startups de impacto social Wise Guys”.

En Euskadi han conseguido mucho apoyo, con gran receptividad tanto en las corporaciones industriales como en las administraciones públicas. La gestora de capital riesgo Seed Capital Bizkaua, adscrita a la Diputación Foral vizcaína, igualó la inversión que aportó Wise Guys. Disponen de una inversión en préstamo convertible concedida por el Gobierno vasco, y de ahí que actualmente su sede social está domiciliada en Bilbao, aunque la mayor parte de su equipo trabaja desde Sevilla y ciudades de otras regiones españolas.

Nuevos usos en Sevilla

Están muy ilusionados por ser tenidos en cuenta para participar en el proyecto e-City Sevilla, cuyo objetivo es conseguir que el distrito tecnológico de Cartuja (ahora denominado Sevilla TechPark) sea un barrio 100% ecoeficiente, en el que toda la movilidad no sea contaminante, y en el que toda la energía necesaria para el funcionamiento de sus edificios y equipamientos sea generada dentro de su recinto y sea producida por tecnologías de energía renovable y no contaminante.

“El pasado viernes explicamos nuestro modelo en la asamblea de empresas y entidades adheridas a e-City Sevilla. Hoy en día, un 20 por ciento de los 11.000 vehículos que entran al parque empresarial y tecnológico proceden del área metropolitana, y en la mayoría de ellos va una sola persona. Con la inclusión del 'coche compartido' en los incentivos económicos, podemos acelerar la reducción de vehículos en toda esa zona”.

Ciclogreen ha sido además elegida para materializar el proyecto Sevilla Sostenible, financiado por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, con fondos europeos del programa Next Generation, en el marco de las subvenciones otorgadas a la agrupación de municipios integrada por Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y La Rinconada. Se han adherido empresas como Horse (Renault), Admiral Seguros, Elmya y Ghenova, entre otras. Cualquier persona mayor de edad puede registrarse y usar el código 'sevillasostenible' en desplazamientos en bicicleta, a pie, en patinete o en autobús. Uno de los objetivos es mitigar el uso del coche para acudir masivamente a la vez a grandes eventos como los partidos de fútbol, con los atascos que eso causa. Quien está ofreciendo más incentivos es el Real Betis Balompié a través de su plataforma Forever Green, y los usuarios pueden aspirar a camisetas oficiales, bufandas y entradas a partidos.

Gregorio Magno Toral augura que “en un futuro próximo también existirán certificados de ahorro energético para acreditar el uso de la bicicleta, así como por desplazarse con transporte público. Y Ciclogreen es la aplicación idónea para garantizar la autenticidad de esos recorridos que potencialmente tendrán incentivos económicos, como ya sucede desde hace muchos años en ciudades del Norte de Europa”.