Endesa disparará sus inversiones en los próximos tres años hasta los 10.600 millones

Endesa ha presentado este martes su mayor plan inversor de los últimos doce años, desde que en 2014 opera en la Península Ibérica. La energética prevé invertir 10.600 millones de euros en el periodo 2026-2028, lo que implica aumentar un 10% el volumen inversor respecto al plan anterior (9.600 millones), según la actualización del plan estratégico presentada este martes por la compañía. La mitad de esta cifra (unos 5.500 millones) los destinará a redes de distribución, como había avanzado el lunes su matriz, Enel, y a pesar de las críticas de la compañía a la 'baja' retribución a estas infraestructuras aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

La empresa aumenta su apuesta por las redes de distribución que en el anterior plan recogían se situaba en 4.000 millones de euros, aunque la condiciona --y así lo subraya en su comunicado sobre el plan estratégico-- a que el Gobierno apruebe el Real Decreto que permitirá invertir por encima del actual tope regulatorio, y a que se reconozca el 100% de las inversiones realizadas. Según la compañía, este "fuerte desembolso abrirá la puerta a más conexiones de nuevos clientes en un contexto de saturación generalizada de esta infraestructura en toda España".

Endesa aspira a que la demanda eléctrica en España crezca a 315 teravatios-hora (TWh) en 2030 -por debajo de los 350 TWh que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)- desde los 269 TWh de cierre de 2025.

Y si aumenta su apuesta en redes, lo contrario ocurre con las renovables, que vuelve a rebajar sus inversiones previstas hasta los 3.000 millones de euros, frente a los 3.700 millones del plan anterior y los 4.300 del anterior. Además, la compañía advierte que sus aportaciones en este sentido se guiarán por "criterios selectivos" y con el foco puesto en "mejorar la rentabilidad" de su estructura de generación. Esto implica centrarse en la energía eólica y las infraestructuras de almacenamiento, que sumarán conjuntamente 1.500 megavatios (MW) de los 1.900 MW que se prevé añadir a la base de generación renovable a cierre de 2028. Y mantiene los 900 millones destinados al negocio de comercialización de electricidad y gas.

Objetivos financieros

Con estas inversiones, la compañía espera que el resultado bruto de explotación crezca una media del 4% anual y se sitúe entre 6.200 y 6.500 millones; el beneficio ordinario neto alcance los 2.500 y 2.600 millones, que se incrementaría igualmente un 4% anual en promedio; y la deuda neta se sitúe en un rango de entre 14.000 y 15.000 millones, lo que supondría que la ratio de apalancamiento sería de 2,3 veces, desde 1,8 veces a final del pasado año.

La compañía registró un beneficio neto de 2.341 millones de euros en 2025, un 18% más que el año anterior, debido al crecimiento de la demanda eléctrica ajustada, un 2% más a escala peninsular; y a unos precios de la electricidad "muy competitivos" (65 euros megavatio-hora), a los que se suman otros 16 euros por el sobrecoste de los servicios complementarios, 5 euros más que el año anterior, "como consecuencia de los costes de la denominada operación reforzada" implantada por Red Eléctrica tras el apagón. La deuda neta se situó en 10.110 millones de euros, un 8,7% más.

Más dividendo

La compañía ha anunciado un alza del 20% del dividendo respecto a 2024, hasta 1,58 euros por acción, lo que representa una rentabilidad por dividendo de más del 5% en el ejercicio. Tomando como referencia el precio de la acción del 20 de noviembre de 2014 cuando se registró la última oferta pública de acciones de la compañía a 13,5 euros, Endesa ha ofrecido un retorno total a sus inversores del 361%, lo que supone más que duplicar el rendimiento promedio del conjunto del Íbex 35 (159%) en el mismo periodo.

El 70% de Endesa es propiedad de Enel. La compañía estatal italiana es la accionista principal de la energética española desde que la compró en 2009 y, por tanto, es también quien recibirá el grueso de esa creciente retribución.

Cierre nuclear

La compañía, que lleva casi desde que se firmó el cierre nuclear abogando por su extensión, ha vuelto a reiterar al mercado la "necesidad" de adaptar ese plan de cierre acordado en 2019 a la "evolución real del plan energético español (PNIEC), para reforzar la seguridad de suministro ante el retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de potencia eólica y de almacenamiento cara a 2030". La compañía presentó la solicitud de prórroga de funcionamiento de los dos reactores de la central de Almaraz, la primera que tenía previsto clausurar uno de sus reactores en 2027, hasta 2030 en noviembre pasado.

"La tecnología nuclear resulta, además, la más competitiva y eficiente respecto a cualquier alternativa. En condiciones de igualdad fiscal respecto de otras tecnologías, el coste de sustituir el perfil de la nuclear por un mix de solar, baterías y centrales de gas resultaría ser el doble que el de la energía nuclear. Por ello, en tanto no se den las condiciones establecidas en el PNIEC, debería extenderse su funcionamiento, para seguir aportando firmeza al sistema y reduciendo costes y emisiones del sistema eléctrico", defiende en el comunicado.

