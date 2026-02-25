Indra dispara sus beneficios un 57% hasta los 436 millones a la espera de cerrar la operación con Escribano (EM&E)

Indra cerró 2025 con un beneficio récord de 436 millones de euros, un 57% más que en 2024, impulsado por el tirón del negocio de defensa y el aumento de la valoración de su partipada Tess Defence, que desarrolla los tanques 8x8 Dragón y el VAC para el Ejército español. La compañía tecnológica elevó además sus objetivos para 2026 y fijó como objetivo superar los 7.000 millones de euros de ingresos, con un beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) por encima de 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre, todo ello a la espera cerrar la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Este mismo miércoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha reconocido que le pidió a la cotizada que publicara el protocolo de la operación con Escribano (EM&M) para dar "más transparencia", según ha señalado este miércoles el presidente del supervisor, Carlos San Basilio, durante la presentación del plan de actividades de 2026 de su organismo. El pasado viernes, 20 de febrero, Indra publicó, a petición de la CNMV, el protocolo para regular el marco de actuación y decisión de la potencial operación con la industrial madrileña propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano.

La compañía participada por el Estado sostiene que el ejercicio estuvo marcado por un fuerte aumento de la actividad comercial. La contratación se situó en 12.778 millones (+139%), mientras que en el cuarto trimestre de 2025 (4T25) alcanzó 8.329 millones, lo que disparó la cartera total hasta 16.083 millones, un 122% más que en 2024. En defensa, la cartera escaló a 11.336 millones, superando “ampliamente” el objetivo de más de 10.000 millones para 2026.

Crecimiento a doble dígito y mejora de márgenes

Los ingresos de Indra crecieron un 13% en 2025, hasta 5.457 millones, con avances de doble dígito en defensa, tráfico aéreo (ATM) y movilidad. En el cuarto trimestre de 2025, las ventas aceleraron con un incremento interanual del 28%, hasta 1.845 millones.

En rentabilidad, el grupo mejoró sus principales indicadores: el ebitda subió un 17% hasta 636 millones (margen 11,7%) y el beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) aumentó un 18% hasta 517 millones, con un margen 9,5% en el conjunto del año. En el cuarto trimestre, el margen ebit se situó en el 10,8%.

La generación de caja mejoró hasta 364 millones en 2025 (desde 328 millones en 2024) y en el 4T25 alcanzó 307 millones. La inversión en I+D+i se elevó a 472 millones en el ejercicio.

En el balance, la deuda neta se situó en 583 millones a cierre de 2025, frente a una caja neta positiva de 86 millones un año antes, impactada —según la compañía— por el pago asociado a la compra de la operadora de satélites de comunicaciones Hispasat y su participada militar Hisdesat, sin contribución al ebitda en ese periodo. La ratio deuda neta/ebitda quedó en 1,0 veces.

Indra anunció además un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% superior al abonado con cargo a 2024, que se pagará el 9 de julio de 2026.

Cancela la venta de sus filial de pagos

En diciembre, la compañía formalizó el cierre de la adquisición de un 89,68% de Hispasat y comunicó el anuncio de venta de su unidad de Business Process Outsourcing (BPO) a la tecnológica vasca Teknei por 100 millones. Las adquisiciones aportaron 321 millones a las ventas de 2025 (frente a 52 millones en 2024), con contribuciones en Minsait (Totalnet y MQA), Defensa (GTA, Deimos, CLUE, TESS Defence y AERTEC) y gestión del tráfico aéreo (Micronav y Global ATS).

El consejo de administración celebrado este miércoles, asimismo, ha cancelado la venta de su filial Nuek Payments tras el análisis de distintas alternativas de compra.

Para 2026, Indra fijó una guía que, según indicó, supera “al menos en un 17%” las metas del plan estratégico 2024-2026: ingresos en moneda local por encima de 7.000 millones, EBIT superior a 700 millones y flujo de caja libre por encima de 375 millones (bajo los criterios de ajuste detallados por la compañía).

El presidente ejecutivo, Ángel Escribano, destacó que los resultados “confirman con contundencia la fortaleza industrial” del grupo y reivindicó el posicionamiento para “liderar los grandes programas de Defensa” en España y Europa, apoyado —según explicó— en nuevas capacidades y en la creación de vehículos como Indramind, Indra Land Vehicles e Indra Weapons & Ammunitions.

Por su parte, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, subrayó que Indra ha cumplido el plan estratégico “Leading the Future” con un año de antelación y aseguró que 2025 deja “una compañía más sólida, más rentable y con capacidad de ejecución” para afrontar 2026 “con expectativas excepcionales”.

Indra recibe en Barcelona al gobernador de Paraíba (Brasil)

La directora de Indra en Cataluña, Anna Orti, y el gobernador de Paraíba (Brasil), João Azevêdo, se han reunido en Barcelona para abordar las oportunidades de cooperación vinculadas al complejo del Sertão, una de las apuestas de ese estado brasileño para impulsar ciencia y tecnología, y a otras iniciativas de seguridad. La compañía contratará entre 800 y 1.000 empleados en Cataluña en los próximos años.

Según ha informado la multinacional de defensa en un comunicado este miércoles, la visita se enmarca en la misión internacional del Gobierno de Paraíba, que concluye este viernes y tiene por objeto la atracción de inversión y el refuerzo de la capacidad innovadora del estado brasileño.

Noticias relacionadas

Durante el encuentro, ambas partes han intercambiado experiencias en materia de digitalización de servicios públicos, innovación tecnológica y desarrollo de talento, así como posibles vías de colaboración vinculadas al complejo científico del Sertão. Asimismo, se han puesto en valor otros proyectos, como el parque tecnológico Horizontes de Inovación y los avances en computación y tecnologías cuánticas a través del Ciquanta, el primer centro internacional de computación y tecnologías cuánticas de América Latina, actualmente en implantación en Paraíba.